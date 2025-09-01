International Djokovic, atacat după ce a decis să susțină protestele contra regimului Vučić







Novak Djokovic este acum în centrul unei furtuni politice și sociale care zguduie Serbia. Ceea ce odinioară era un consens național – că el este „mândria Serbiei” – s-a transformat într-o polarizare bruscă, după ce marele campion a susținut public protestele studențești izbucnite în urma tragediei de la Novi Sad, potrivit Mundo de Sportivo.

Mass-media apropiată de președintele Aleksandar Vučić l-a catalogat drept „trădător”, iar relația dintre sport, politică și societate a intrat într-o nouă etapă tensionată.

Povestea lui Djokovic nu mai este doar despre tenis și recorduri, ci și despre libertatea de exprimare și rolul sportivilor în apărarea valorilor democratice.

În noiembrie 2023, prăbușirea acoperișului unei gări din Novi Sad, care a ucis 16 oameni, a scos în stradă mii de studenți.

Aceștia au acuzat corupția, lipsa de responsabilitate și absența statului de drept. Pe măsură ce lunile au trecut, demonstrațiile s-au transformat într-o mișcare de amploare împotriva regimului condus de Aleksandar Vučić, aflat la putere din 2012.

Pentru autorități, aceste proteste au fost prezentate drept o „revoluție colorată” finanțată din exterior. Pentru protestatari însă, era un strigăt de disperare pentru o Serbie mai corectă și mai transparentă.

În acest context, implicarea lui Novak Djokovic a avut o încărcătură simbolică uriașă. Cel mai cunoscut sârb pe plan mondial, deținător a 24 de titluri de Grand Slam, a decis să nu rămână neutru.

Primul gest al lui Novak Djokovic a fost în decembrie 2023, când a comentat public tragedia de la Novi Sad, cerând „mai multă responsabilitate și respect pentru viață”.

Ulterior, în ianuarie 2024, după o victorie importantă, a dedicat succesul unui student rănit în timpul protestelor.

Imaginea lui purtând un hanorac cu sloganul „Studenții sunt campioni” la un meci de baschet din Belgrad a fost interpretată ca un act de solidaritate clară cu tinerii aflați în stradă.

Pe 15 martie 2024, în timp ce peste 300.000 de oameni mărșăluiau în capitală, Djokovic a distribuit pe Instagram imagini cu protestul, comentând: „Istoric, magnific!”.

Într-un mesaj care a făcut înconjurul presei, a scris: „Serbia are un potențial enorm, iar tinerii educați sunt cea mai mare forță a noastră. Avem nevoie de înțelegere și respect. Cu voi, Novak”.

Reacția tabloidului pro-guvernamental Informer și a altor publicații aliniate cu regimul a fost imediată: Djokovic a fost numit „rușine națională”, „susținător al violenței” și chiar „fals patriot”.

Contrastul cu perioada anterioară este șocant: până de curând, aceleași publicații îl numeau „sfântul umblător”, „geniul Serbiei” sau „cavalerul de aur al poporului”.

Pentru Vučić, faptul că cel mai cunoscut sârb din lume se aliniază cu protestatarii reprezintă o lovitură de imagine puternică.

Analiști precum Ivan Protić explică reacția violentă prin frustrarea președintelui, care a văzut cum rețelele sociale sugerau că Djokovic ar fi un potențial candidat prezidențial.

Pentru a înțelege cât de dramatică este schimbarea de percepție asupra lui Novak Djokovic, trebuie să privim înapoi la începuturile sale.

Născut la Belgrad în 1987, într-o familie cu resurse modeste, Djokovic a început tenisul la doar patru ani, sub îndrumarea antrenoarei Jelena Genčić.

Primii ani au fost marcați de războiul din Iugoslavia, iar Djokovic se antrena adesea în condiții dificile, inclusiv în timpul bombardamentelor NATO din 1999.

Talentul său s-a remarcat rapid, iar la 16 ani a debutat în circuitul profesionist. În 2008, Djokovic a câștigat primul său titlu de Grand Slam la Australian Open, devenind primul sârb care realiza această performanță.

De-a lungul carierei, a acumulat un palmares impresionant:

24 de titluri de Grand Slam (record absolut în era modernă)

Peste 390 de săptămâni pe locul 1 ATP (alt record)

Deținător al tuturor titlurilor de Masters 1000

Medalie olimpică și multiple titluri la Cupa Davis

Aceste realizări l-au transformat în „ambasadorul global al Serbiei”, un simbol de reziliență și succes.

În Serbia, succesul sportiv a fost mereu folosit ca instrument de legitimitate politică. Fiecare guvern a capitalizat pe victoriile marilor sportivi pentru a transmite imaginea unei națiuni puternice.

Novak Djokovic a fost, timp de mai bine de un deceniu, figura centrală a acestei strategii.

Totuși, atunci când sportivii îndrăznesc să critice sau să se distanțeze de putere, reacția este rapidă și agresivă.

Așa s-a întâmplat și cu Djokovic, care a trecut în doar câteva luni de la statutul de „sfânt național” la cel de „trădător”.

În vara anului 2024, Novak Djokovic a intrat într-o nouă controversă pe terenul de tenis, de data aceasta la Wimbledon.

După mai multe victorii spectaculoase, campionul a celebrat printr-un gest aparent banal: și-a umflat obrajii și și-a încordat brațele, imitând o mișcare de „umflare”.

Pentru susținătorii protestelor din Serbia, această gestică a fost imediat asociată cu sloganul mișcării studențești „Pump it up”, care simboliza curajul și perseverența în fața regimului Vučić.

Rețelele sociale au explodat cu interpretări, mulți văzând în Djokovic un sprijin discret, dar vizibil, pentru manifestanți.

Totuși, Djokovic a negat orice intenție politică, explicând că era o simplă joacă inspirată de melodia „Pump It Up” și dedicată copiilor săi, care îl încurajau de acasă.

Cu toate acestea, tabloidele apropiate guvernului au folosit episodul pentru a-l ataca din nou, acuzându-l de „politizare a sportului”.

Episodul Wimbledon a devenit astfel încă un capitol al tensiunilor dintre imaginea sa globală, admirată și respectată, și percepția distorsionată promovată de presa internă controlată politic.

Decizia de a muta Belgrad Open în Atena a venit ca un șoc pentru fanii tenisului din Serbia.

Turneul, organizat de familia Djokovic din 2021, era considerat un simbol al legăturii campionului cu țara sa. Organizatorii au explicat că nu au putut asigura „condițiile necesare” pentru desfășurarea evenimentului, însă mulți au interpretat mutarea ca rezultat al tensiunilor politice și al presiunilor neoficiale.

Djokovic a subliniat în cadrul US Open că intenția rămâne ca turneul să se desfășoare la Belgrad pe viitor, dar „când condițiile vor fi mai favorabile”.

Pentru mulți observatori, această formulare a fost o aluzie clară la climatul politic și la ostilitatea manifestată de autorități.

Pierderea turneului nu a afectat doar imaginea capitalei Serbiei, ci și legătura simbolică dintre cel mai mare sportiv al țării și comunitatea locală.

Schimbarea de ton a presei pro-guvernamentale a fost radicală și rapidă. În doar câteva luni, discursul care îl glorifica pe Djokovic ca „geniul Serbiei” a fost înlocuit cu etichete negative precum „rușine” sau „fals patriot”.

Această transformare ilustrează fragilitatea relației dintre stat și idolii săi sportivi. În Serbia, succesul sportiv este adesea folosit ca instrument politic, dar în momentul în care sportivul nu mai servește intereselor oficiale, el devine țintă a propagandei.

Pentru mulți cetățeni, acest tratament aplicat celui mai mare sportiv din istoria țării ridică întrebări despre libertatea de exprimare și despre modul în care statul înțelege loialitatea față de națiune.

Djokovic a ajuns astfel un exemplu viu al faptului că recunoașterea internațională nu îl poate proteja pe deplin de atacurile interne orchestrate.

Pentru tinerii din Serbia, Novak Djokovic a devenit un simbol neașteptat al rezistenței civice. Gesturile și declarațiile sale au dat curaj unei generații care simte că viitorul îi este furat de corupție și autoritarism.

Studenții care mărșăluiesc în Belgrad sau Novi Sad se identifică cu imaginea unui campion care nu a uitat de unde a plecat și care le validează lupta.

Sprijinul său nu a transformat protestele într-o mișcare de masă, dar le-a oferit vizibilitate internațională și un capital moral imens.

Pentru diaspora sârbă, Djokovic a devenit și mai mult decât un simbol sportiv – un ambasador al dorinței de schimbare și un exemplu de curaj civic.

Această dimensiune morală depășește cu mult granițele terenului de tenis și arată cât de mult poate influența un sportiv de elită conștiința colectivă a unei națiuni.

Viitorul lui Djokovic în raport cu scena politică din Serbia rămâne incert.

Pe plan sportiv, el continuă să-și consolideze statutul de cel mai mare jucător din istorie, dar pe plan intern imaginea sa este contestată.

Mulți cred că Djokovic nu își dorește o carieră politică, dar nu pot ignora impactul declarațiilor și gesturilor sale asupra societății.

Este posibil ca regimul să continue campania de denigrare, însă riscul este ca aceasta să se întoarcă împotriva sa, transformându-l pe Djokovic într-un simbol al opoziției.

Pentru Serbia, situația reflectă o dilemă mai amplă: poate o societate să accepte ca idolii săi să aibă opinii independente? Sau trebuie aceștia să se conformeze narativului oficial?

Indiferent de răspuns, cazul Djokovic rămâne un test major pentru maturitatea democratică a țării și pentru viitorul său politic.