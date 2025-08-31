Sport CFR Cluj - FCSB, ora 21.30. Derby între două echipe aflate în mare suferință







CFR Cluj și FCSB vor evolua, în această seară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1), în etapa a 8-a a campionatului intern. Este un derby între două dintre candidatele la câștigarea titlului, cel puțin din punct de vedere teoretic. Pentru că practic, și echipa din Gruia, și campioana en-titre au început dezastruos sezonul în Superliga.

Ardelenii, cu două meciuri în minus, sunt pe locul al 14-lea și au 5 puncte. „Roș-albaștrii” au strâns același număr de puncte și sunt pe 13. CFR a suferit o umilință istorică pentru fotbalul românesc și a fost eliminată din play-off-ul Conference League, după 2-7 și 1-0 cu suedezii de la Hacken. După jocul retur, clujenii au rămas fără antrenorul Dan Petrescu, locul „Bursucului” fiind luat de italianul Andrea Mandorlini.

De partea cealaltă, în Europa, FCSB a ratat calificarea în grupa Ligii Campionilor, dar a ajuns în grupa Ligii Europa.

FR Cluj: Hindrich - Abeid, M.Ilie, Bolgado, Camora - Păun, Djokovic, Emerllahu - Cordea, , L.Munteanu, Nkololo Rezerve: Gal, Micai - Sinyan, Fică, Deac, Ghorghievski, Kun, Postolachi, Badamosi, Biliboc, Kresic Antrenor: Andrea Mandorlini

FCSB: Târnovanu - Cercel, M.Popescu, Ngezana, Radunovic - Șut, Lixandru - Miculescu, Fl. Tănase, Cisotti - Bîrligea Rezerve: Zima, Udrea, Graovac, Kiki, Edjouma, Thiam, Chiricheș, Toma, Alhassan, Olaru, Alibec, Stoian, Politic, Oct. Popescu Antrenor: Elias Charalambous

Arbitru: Sebastian Colțescu // Asistenți: Ovidiu Artene, Daniel Mitruți Arbitru VAR: Ovidiu Hațegan // Asistent VAR: Raul Ghiciulescu