Sport Superliga. Unirea Slobozia - Universitatea Cluj, 0-1. Echipa lui Sabău prinde culoare în obraji







Superliga. Universitatea Cluj a plecat cu toate punctele la finalul deplasării de la Unirea Slobozia, grație succesului obținut la limită, scor 1-0. Partida a contat pentru runda a 8-a a campionatului intern și a fost decisă de reușita lui Dan Nistor din minutul 54.

După acest succes, oamenii lui Ioan Ovidiu Sabău se află pe locul al 5-lea, cu 12 puncte, iar ialomițenii au un total de 11 puncte și sunt pe poziția a 8-a.

Pentru ardeleni, aceasta a fost a treia victorie în deplasare din acest sezon al Superligii, în timp ce pentru Unirea Slobozia este prima înfrângere pe teren propriu.

A marcat: Dan Nistor (54) Arbitru: George Cătălin Roman (Timişoara); arbitri asistenţi: Marius Cristian Marchidanu (Brăila), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Constantin Alin Olaru (Râmnicu Vâlcea) Arbitru video: Radu Petrescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Cristina Mariana Trandafir (Bucureşti) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Ion Marin (Bucureşti) - LPF.

La final, antrenorul oaspeților, Ioan Ovidiu Sabău, a deplâns terenul pe care s-a disputat partida și a salutat victoria de care oamenii săi aveau mare nevoie pentru a recăpta încrederea.

„Un teren greu, a fost foarte cald. O victorie care ne dă încredere, stare bună atunci când începem săptămâna viitoare antrenamentele. Avem de lucrat la ce înseamnă încrederea, asumarea în anumite zone. Atunci când pierzi intervine crisparea, teama de a nu greși. Astea se rezolvă atunci când ești dispus să înveți, putem progresa”, a spus Sabău la Digi Sport.

El a vorbit și despre capitolele la care echipa sa mai are de lucrat pentru a-și îmbunătăți jocul. „Atunci când jucătorii sunt pregătiți din punct de vedere, se creează niște automatisme. Trebuie să fim mai rapizi când trebuie să pasăm. Mai există momente în care suntem crispați, dar eu sunt mulțumit, vreau să-i felicit pe jucători. Vom fi pregătiți pentru meciul cu Rapid”.