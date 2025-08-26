Sport

Cupa României. Steaua - UTA, 0-2. Arădenii merg în grupele competiției

Cupa României. Steaua - UTA, 0-2. Arădenii merg în grupele competițieisursa: Facebook
Cupa României. UTA s-a impus, marți, în Ghencea, scor 2-0, în partida cu Steaua, și s-a calificat în grupele competiției. După o primă repriză fără evenimente pe tabela de marcaj, arădenii au făcut diferența în fața „roș-albaștrilor” prin golurile înscrise de Alin Roman în minutul 77 și Hakim Abdallah în minutul 83.

Cupa României. UTA merge în grupe după victoria obținută în Ghencea, scor 2-0 cu Steaua

Miercuri şi joi vor avea loc celelalte partide din play-off.

Sunt calificate direct în faza grupelor primele opt clasate în sezonul trecut al Superligii: FCSB, CFR Cluj (deţinătoarea trofeului), Universitatea Craiova, Universitatea Cluj, FC Rapid Bucureşti, FC Dinamo Bucureşti, FC Hermannstadt, Oţelul Galaţi.

Meciurile din grupe vor avea loc pe 29 octombrie, 3 decembrie şi 17 decembrie, sferturile de finală sunt programate pe 4 martie 2026, semifinalele pe 22 aprilie 2026, iar finala pe 13 mai 2026.

Steaua Bucureşti - AFC UTA Arad 0-2 (0-0), Stadion Steaua - Bucureşti

Au marcat: Alin Roman (77), Hakim Abdallah (83). Arbitru: Mihail Sebastian Lăstun (Râmnicu Vâlcea); arbitri asistenţi: Ionuţ Marius Bobe (Bucureşti), Cristian Cosmescu (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Claudiu Andrei Filip (Craiova) Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Dragoş Ionescu (Bucureşti) - FRF.

Meciurile programate miercuri, 27 august

FC Voluntari – AFK Csikszereda CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani (FRF.tv) AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș (FRF.tv) CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița CS Sporting Liești – CS Afumați CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe (FRF.tv) Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52 (TV)

Meciurile care se dispută, joi, 28 august

FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța (TV)

Cum arată programul complet al Cupei României

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

