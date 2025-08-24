Gheorghe Ambrozie Onișor, viața și cariera unui comandant al Regimentului 30 Gardă
- Andreea Răzmeriță
- 24 august 2025, 23:04
Gheorghe Ambrozie Onișor, fost comandant al Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a murit, lăsând în urmă o carieră remarcabilă în armata română. Decesul său marchează pierderea unei personalități cu contribuții semnificative la instruirea și conducerea ofițerilor din România, potrivit Turnul Sfatului.
Gheorghe Ambrozie Onișor, simbol pentru armată și al Regimentului 30 Gardă
Gheorghe Ambrozie Onișor s-a născut pe 24 august 1932, în Galați, și a absolvit Școala de Ofițeri de Infanterie din Sibiu în 1953.
În primii ani din cariera sa, a fost comandant de pluton și companie șiulterior a devenit lector la Catedra de instrucție a tragerii cu armamentul de infanterie și artilerie în cadrul Școlii Militare de Ofițeri „Nicolae Bălcescu. Instituția unde acesta a predat este instituție care funcționează astăzi sub numele de Academia Forțelor Terestre.
Detalii despre cariera sa
Între 1968 și 1970, Onișor a fost comandant de batalion și lector la Catedra de tactică a armelor întrunite, formând mai multe promoții și generații de ofițeri tineri.
Experiența sa l-a propulsat ulterior ca lider al Regimentului 30 Gardă din București, pe care l-a condus pentru 17 ani, între anii 1970 și 1987, consolidând astfwl tradițiile militare ale unității și pregătind generații de ofițeri de-a lungul anilor.
Înmormântarea și ultimele omagii aduse de colegii din armată
Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a transmis condoleanțe familiei îndoliate și a evidențiat contribuțiile semnificative ale generalului în instruirea și conducerea ofițerilor. Din 2019, Onișor a fost președinte onorific al Asociației „Mihai Viteazul 30 – Tradiție și Continuitate”, menținând legătura cu veteranii și promovând valorile regimentului.
Înmormântarea lui Gheorghe Ambrozie Onișor a avut loc pe 23 august 2025, la capela Cimitirului Ghencea 3 din București, unde ceremonia a început la ora 12:00. Familia, colegii și reprezentanți ai armatei române i-au adus un ultim omagiu, comemorând întreaga sa carieră militară.
Fostul comandant al Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a fost îngropat în aceași locație unde și fostul președinte, Ion Iliescu, a fost îngropat la începutul acestei luni.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.