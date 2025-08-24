Social Gheorghe Ambrozie Onișor, viața și cariera unui comandant al Regimentului 30 Gardă







Gheorghe Ambrozie Onișor, fost comandant al Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a murit, lăsând în urmă o carieră remarcabilă în armata română. Decesul său marchează pierderea unei personalități cu contribuții semnificative la instruirea și conducerea ofițerilor din România, potrivit Turnul Sfatului.

Gheorghe Ambrozie Onișor s-a născut pe 24 august 1932, în Galați, și a absolvit Școala de Ofițeri de Infanterie din Sibiu în 1953.

În primii ani din cariera sa, a fost comandant de pluton și companie șiulterior a devenit lector la Catedra de instrucție a tragerii cu armamentul de infanterie și artilerie în cadrul Școlii Militare de Ofițeri „Nicolae Bălcescu. Instituția unde acesta a predat este instituție care funcționează astăzi sub numele de Academia Forțelor Terestre.

Între 1968 și 1970, Onișor a fost comandant de batalion și lector la Catedra de tactică a armelor întrunite, formând mai multe promoții și generații de ofițeri tineri.

Experiența sa l-a propulsat ulterior ca lider al Regimentului 30 Gardă din București, pe care l-a condus pentru 17 ani, între anii 1970 și 1987, consolidând astfwl tradițiile militare ale unității și pregătind generații de ofițeri de-a lungul anilor.

Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” a transmis condoleanțe familiei îndoliate și a evidențiat contribuțiile semnificative ale generalului în instruirea și conducerea ofițerilor. Din 2019, Onișor a fost președinte onorific al Asociației „Mihai Viteazul 30 – Tradiție și Continuitate”, menținând legătura cu veteranii și promovând valorile regimentului.

Înmormântarea lui Gheorghe Ambrozie Onișor a avut loc pe 23 august 2025, la capela Cimitirului Ghencea 3 din București, unde ceremonia a început la ora 12:00. Familia, colegii și reprezentanți ai armatei române i-au adus un ultim omagiu, comemorând întreaga sa carieră militară.

Fostul comandant al Regimentului 30 Gardă „Mihai Viteazul”, a fost îngropat în aceași locație unde și fostul președinte, Ion Iliescu, a fost îngropat la începutul acestei luni.