International Fraudă în armata lui Putin. Lunetist rus, acuzat de corupție







Un cunoscut lunetist rus, poreclit „Călăul”, a fost demascat ca fraudator într-un scandal major de corupție militară, potrivit The Sun.

Konstantin Frolov, odinioară prezentat drept unul dintre cei mai redutabili lunetiști ai Rusiei, este acuzat că și-a provocat răni false pentru a încasa despăgubiri și a primi decorații.

Cazul scoate la iveală o rețea extinsă de abuzuri în interiorul armatei ruse, cu consecințe grave asupra imaginii instituției la nivel intern și internațional.

Frolov, în vârstă de 38 de ani, a fost prezentat ani întregi de mass-media de stat drept „comandantul celui mai eficient grup de lunetiști” din armata rusă.

Oficial, acesta pretindea că fusese rănit de șapte ori pe frontul din Ucraina, iar relatările despre „sacrificiul său” l-au transformat într-un simbol al curajului militar.

Totuși, anchetele recente au dezvăluit că presupusele „răni de luptă” erau de fapt auto-provocate sau provocate de camarazi, evitat fiind pericolul mortal, dar suficiente pentru a justifica medalii și compensații.

Lunetistul, cândva aclamat drept „erou național”, este acum pus sub acuzare pentru fraudă de amploare.

Investigațiile au arătat că a atras în acest mecanism peste 30 de colegi, cu toții implicați într-o schemă prin care statul a fost prejudiciat cu peste 1,7 milioane de lire sterline.

Tactica lor era simplă: răni simulate, urmate de solicitări de pensii speciale și recompense pentru „acte de vitejie”.

Conform informațiilor publicate, rețeaua coordonată de Frolov a mers până la inventarea unor misiuni fictive, care să le asigure statutul de „eroi ai frontului”.

În anumite cazuri, soldații se împușcau unii pe alții, ferind zonele vitale, pentru a crea aparența unor răni reale.

Ulterior, fiecare primea compensații financiare, distincții și chiar promovări. Totul a fost posibil cu sprijinul unor superiori și prin exploatarea lacunelor din sistemul militar de verificare.

Pe lângă acuzațiile de fraudă, Frolov este cercetat și pentru posesie ilegală de arme și explozibili, dar și pentru fapte de corupție.

Înainte de arest, televiziunea de stat îl prezenta ca pe un exemplu de devotament, difuzând interviuri în care acesta afirma că refuză concediul pentru a rămâne pe front alături de camarazi. Dezvăluirile anchetatorilor contrazic radical imaginea publică fabricată.

Cazul Frolov ridică semne serioase de întrebare privind modul în care armata rusă gestionează statutul eroilor și recompensele militare.

Descoperirea unei rețele atât de extinse de fraude alimentează percepția de corupție și lipsă de transparență într-un moment în care Rusia își promovează intens puterea militară la nivel global.

Din punct de vedere politic, scandalul ar putea afecta moralul trupelor și credibilitatea discursului oficial despre „sacrificiile eroice” de pe front.

De asemenea, impactul economic nu este neglijabil: milioane de ruble au fost deturnate către soldați care au manipulat sistemul, în timp ce resursele reale pentru veterani și răniți autentici sunt diminuate.

În contextul războiului din Ucraina, unde imaginea eroismului este folosită ca instrument de propagandă, astfel de dezvăluiri riscă să compromită serios legitimitatea narațiunii oficiale