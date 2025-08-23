Justitie Dosarul „Nordis” a marcat o gafă epocală a deputatului USR Stelian Ion. Ce i-a răspuns Parchetul General







Parchetul General a comunicat că DIICOT nu a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor în dosarul Nordis. Declarația vine ca răspuns la afirmațiile deputatului USR Stelian Ion. Acesta a spus că investigația în cazul Nordis este blocată din cauza lipsei de fonduri pentru realizarea expertizelor.

El a mai spus că fondurile nu ar fi fost alocate de Ministerul Public către DIICOT. Parchetul General a respins acuzațiile, catalogând afirmațiile parlamentarului drept „false”.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis un punct de vedere oficial ca reacție la declarațiile apărute recent pe o rețea de socializare, făcute de un deputatul Stelian Ion. Parchetul General a precizat că aceste informații sunt „false”.

Potrivit sursei citate, DIICOT nu a solicitat fonduri de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Instituție care are calitatea de ordonator principal de credite, pentru expertizele menționate de deputatul USR.

„Având în vedere afirmațiile false făcute pe o rețea de socializare de către un deputat în Parlamentul României cu privire la faptul că, în Dosarul Nordis, Ministerul Public, condus de procurorul general Alex Florența, nu a pus la dispoziția DIICOT fondurile necesare efectuării expertizelor, pentru corecta informare a publicului și în spiritul transparenței instituționale, facem următoarele precizări. DIICOT nu a solicitat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de ordonator principal de credite, fonduri pentru efectuarea expertizelor la care se face referire în postare”, a transmis Parchetul General.

Deputatul USR Stelian Ion a atras atenția, printr-o postare pe rețelele sociale, asupra întârzierilor din ancheta derulată în dosarul Nordis. Potrivit acestuia, investigația ar fi blocată de aproximativ șase luni. În principal din cauza faptului că DIICOT nu ar fi primit fondurile necesare pentru realizarea expertizelor tehnice.

Stelian Ion susține că, deși măsurile preventive precum controlul judiciar și sechestrul impuse anterior în dosar au fost ridicate, ancheta nu a avansat „din lipsa alocărilor bugetare”. Acesta îl indică pe procurorul general Alex Florența, în subordinea căruia funcționează Ministerul Public, drept responsabil pentru situație. Din cauza neasigurării resurselor financiare necesare.

„Jumătate de an pierdut, infractori care zâmbesc și păgubiți disperați”, a transmis parlamentarul USR în mesajul său.

Stelian Ion atrăgea atenția, de asemenea, asupra modului în care anumite dosare penale sunt tergiversate. Uneori până la atingerea termenului de prescripție. În postare face referire la un dosar în care, potrivit afirmațiilor sale, ar exista probleme atât la nivelul instanței, cât și în interiorul Ministerului Public.

Concret, Stelian Ion critică decizia Curții de Apel București de a ridica măsura controlului judiciar și, implicit, sechestrul aplicat în cauză. El consideră că motivarea instanței ar rescrie, în mod nejustificat, prevederile din dreptul procesual penal. În paralel, acuză conducerea Ministerului Public că nu ar fi asigurat resursele necesare pentru efectuarea unei expertize financiar-contabile esențiale pentru soluționarea cauzei.

„Așa se tergiversează dosarele penale, uneori până la prescripție. Dosarul acesta pare „forfecat” din ambele părți: dinspre Curtea de Apel București – unde s-a ridicat controlul judiciar, iar motivarea judecătoarei care a ridicat sechestrul este halucinantă, rescriind practic o parte din dreptul procesual penal – dar și dinspre conducerea Ministerului Public, care nu asigură resursele necesare pentru expertiza financiar-contabilă. Ce să mai creadă cele peste 800 de persoane păgubite de escroci? Că Statul le ține partea infractorilor? Mi-aș dori să fiu contrazis de fapte, dar realitatea arată altceva”, a concluzionat Stelian Ion în postarea de pe social media.

Numai că Parchetul General i-a răspuns sec: Din verificările efectuate, a rezultat că în dosarul menționat nu a fost dispusă și efectuată nicio expertiză. Fără alte comentarii.