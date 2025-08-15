Justitie Ponta cere despăgubiri de 1 milion de la DNA și Uncheșelu. Dosarul a ajuns la CAB







Procesul în care fostul premier Victor Ponta a cerut despăgubiri Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și fostului procuror Jean Uncheșelu, care l-au anchetat și trimis în judecată în dosarul CET Rovinari, a intrat într-o nouă fază.

În iunie 2025, Tribunalul București a decis să îi oblige pe reprezentanții statului să îi plătească lui Ponta doar 100.000 de lei pentru prejudiciul moral cauzat prin întârzierea excesivă a soluționării dosarului penal, precum și 24.706 lei pentru daune materiale.

DNA și Ministerul Finanțelor au fost scoși din proces ca părți responsabile, însă statul român a rămas obligat să plătească suma menționată. Nemulțumit de aceste despăgubiri considerate insuficiente, Victor Ponta a făcut apel împotriva hotărârii Tribunalului. De asemenea, DNA și Ministerul Finanțelor au formulat și ele apeluri în același caz, contestând decizia instanței de fond.

Astfel, cazul se află acum pe rolul Curții de Apel București, unde încă nu a fost stabilit un termen de judecată. Ponta solicită despăgubiri în valoare de un milion de lei, argumentând amploarea prejudiciului cauzat de ancheta abuzivă care l-a vizat și de procesele îndelungate care au urmat.

Acțiunea în instanță a lui Victor Ponta are ca punct de plecare dosarul penal din 2015, în care DNA l-a trimis în judecată pe el și pe fostul ministru al Transporturilor, Dan Șova.

Procurorii i-au acuzat pe aceștia, printre altele, de complicitate la abuz în serviciu și evaziune fiscală, ca urmare a unor acte adiționale la un contract de consultanță cu CET Rovinari, considerate fictive și dăunătoare finanțelor publice. Procurorul de caz, Jean Uncheșelu, susținea că plățile făcute în baza acestor contracte au fost nejustificate și constituie un prejudiciu de peste 1,6 milioane de lei.

Cu toate acestea, în final, Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a achitat definitiv pe Victor Ponta, infirmând acuzațiile DNA. După achitare, Ponta a cerut despăgubiri pentru perioada în care a fost anchetat și judecat pe nedrept, invocând afectarea imaginii și dificultățile personale cauzate.

Procesul este însă complicat de faptul că, inițial, Tribunalul București a scos din cauză DNA și pe procurorul Uncheșelu, obligând doar statul român să plătească despăgubiri, ceea ce a generat nemulțumiri din toate părțile implicate.

Un aspect controversat al acestui caz îl reprezintă veniturile procurorului Jean Uncheșelu, cel care l-a anchetat pe Victor Ponta. În prezent, acesta este delegat la Parchetul European (EPPO), structura condusă de Laura Codruța Kovesi, și are un salariu anual semnificativ mai mare decât despăgubirile acordate lui Ponta.

Potrivit declarației de avere pentru anul 2023, Uncheșelu a încasat 54.701 lei de la DNA, iar de la Parchetul European a primit circa 370.685 lei. Soția sa, judecător la Tribunalul București, a avut venituri anuale de peste 230.000 lei, plus venituri suplimentare din chirii. Astfel, împreună, familia Uncheșelu a raportat venituri de peste 700.000 lei pe an, de aproape șapte ori mai mult decât suma pe care statul a fost obligat să o plătească lui Victor Ponta pentru ancheta și procesul abuziv.

Această discrepanță a stârnit reacții în media și în spațiul public, având în vedere gravitatea acuzațiilor inițiale și impactul negativ asupra fostului premier. În paralel, procesul de apel continuă, iar decizia finală ar putea modifica cuantumul despăgubirilor sau responsabilitățile din acest caz controversat, scrie jurnalul.ro