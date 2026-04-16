Un nou raport despre anularea alegerilor prezidențiale va fi publicat în 2026. Nicușor Dan: Nicăieri în lume nu am văzut asta

Nicușor Dan a declarat că majoritatea informațiilor privind anularea alegerilor prezidențiale vor fi făcute publice în 2026. Președintele a spus, totodată, că România este ținta unui război hibrid al Rusiei de cel puțin 10 ani.

Nicușor Dan a declarat că autoritățile pregătesc un raport detaliat privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024, care va fi făcut public în mare parte. Șeful statului a spus că informațiile disponibile sunt în proporție covârșitoare prezentabile publicului.

„90 la sută din lucrurile pe care le ştiu pe alegeri sunt lucruri care pot să fie făcute publice şi pe care le vom face publice într-un mod sistematic”, a declarat Nicușor Dan, menționând că documentul va fi prezentat „anul acesta, în mod categoric”.

Nicușor Dan a spus că analiza a implicat dialoguri atât cu instituții ale statului, cât și cu experți independenți.

„Am avut şi discuţii faţă în faţă cu reprezentanţi, am avut discuţii foarte interesante cu oameni din societatea civilă, unde, pentru că este o zonă foarte sofisticată, care combină metode tehnologice foarte noi, combină inteligenţă artificială, combină partea de psihologie socială, am găsit în zona de societate civilă oameni cu competenţe deosebite în zonă şi ne ajută inclusiv ei la asta”, a declarat președintele României.

În evaluarea sa preliminară, președintele a spus că România se confruntă de mai mulți ani cu acțiuni de influență externă. „Fără discuţie, România este ţinta unui război hibrid al Rusiei, de cel puţin 10 ani. Fără discuţie, Călin Georgescu a fost susţinut de o infrastructură creată de Federaţia Rusă”, a spus Nicușor Dan.

El a făcut referire și la un raport anterior al autorităților judiciare, care ar conține deja concluzii relevante.

Șeful statului a mai spus că, la începutul anului, Parchetul General a prezentat un document care indică implicarea unor entități externe în campania electorală.

„În luna ianuarie sau februarie anul acesta, Parchetul general a ieşit cu un raport care dovedeşte că nişte agenţii ruse de publicitate au lucrat pentru Călin Georgescu”, a spus Nicușor Dan.

Noul raport aflat în pregătire ar urma să integreze mai multe date și concluzii decât documentul anterior.

„Acel raport pe care noi vom ieşi va pune împreună multe lucruri, mai multe decât raportul pe care l-a făcut domnul Florenţa, dar, dacă vreţi un răspuns la întrebarea ce a fost sau nu a fost Rusia în campania lui Georgescu, răspunsul ăsta l-a furnizat deja raportul lui Florenţa”, a mai declarat președintele.

Nicușor Dan a spus că fenomenul influenței externe nu este limitat la un singur scrutin. El a indicat că astfel de intervenții au fost identificate în mai multe proceduri electorale, atât în România, cât și în alte state. „Influenţa rusă a fost, de exemplu, la Brexit, şi sunt rapoarte oficiale. A fost în multe ţări occidentale”, a spus Dan.

Președintele a evidențiat însă o particularitate în cazul României, legată de dinamica rezultatelor electorale. „Nicăieri în lume nu am văzut o creştere de la 5% la 23% într-o săptămână. Asta este particularitatea”, a spus președintele României.