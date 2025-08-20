Justitie Averea Nordis. Ce se întâmplă cu hotelurile și apartamentele contractate







Dosarul Nordis, făcut de DIICOT. La jumătatea lunii februarie, după ce a stat 10 zile în arest preventiv, fosta deputată Laura Vicol a fost eliberată, fără a se lua vreo măsură de control împotriva ei. Vladimir Ciorbă, soțul ei a fost eliberat și el, doar că plasat sub control judiciar. Ieri a scăpat de această măsură. Ce se întâmplă cu patrimoniul Nordis?

Fosta președintă a Comisiei Juridice, avocata Laura Vicol a transmis un mesaj după eliberare în care a negat acuzațiile care i se aduc în dosarul Nordis de către procurori.

Investigațiile DIICOT au legătură cu acuzații de fraudă imobiliară și delapidare, comise de mai multe persoane din Grupul Nordis, recunoscut pentru construcţia de ansambluri rezidenţiale şi hoteliere premium, în locaţii turistice de lux din ţara noastră. Presa de specialitate prezenta mereu ample articole despre hotelurile de cinci stele, ridicate în Mamaia, Sinaia, Poiana Braşov, precum și despre construcția unor blocuri cu apartamente de lux în București.

La un moment dat, în perioada 2023-2024, firmele din Grupul Nordis au început să intre în insolvență.

Dosarul Nordis, instrumentat de procurorii DIICOT

În 4 februarie, a izbucnit marele scandal Nordis. DIICOT a anunță într-un comunicat de presă reținerea a 11 persoane – șapte bărbați și patru femei – în Dosarul Nordis. Printre ele, Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Alte două persoane au fost plasate sub control judiciar.

Acuzațiile din dosar, comunicate de DIICOT, sunt:

constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave;

stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

S-a aflat că erau sesizări de la aproape 700 de persoane care s-au înghesuit să cumpere apartamente, tentate de ofertă: în schimbul unei reduceri de preț, trebuiau să plătească o sumă în avans. Majoritatea au acceptat, semnând doar o promisiune de vânzare. Au început să reclame atunci când au văzut că blocurile respective au fost lăsate de izbeliște de constructori.

Care sunt clădirile finalizate, parte din averea Nordis

Hotelul Nordis, situat în zona de nord a stațiunii Mamaia, impresionează prin arhitectura modernă, fațadele din sticlă, finisaje premium și o poziționare de top, cu vedere directă spre mare.

Complexul a fost prezentat drept un ansamblu de lux, destinat atât investițiilor, cât și cazării turistice.

Imobilul este cotat la cinci stele și a fost deschis în urmă cu doi ani.

La jumătatea lunii iulie, inspectorii ANPC au făcut un control la acest hotel din Mamaia și au constatat că este în bună stare, dar gol. Nu mai erau cazați turiști, ci doar proprietarii complexului aveau drept de acces. Inspectorii au găsit și câteva nereguli minore și au dat amenzi.

Hotelurile și ansamblurile de locuințe din Sinaia și Brașov nu sunt finalizate la acest moment și nici nu vor fi gata curând, compania fiind în insolvență.

În București există un bloc terminat, situat pe Bulevardul Primăverii, nr. 20, care are o suprafață totală de 1.030 de metri pătrați, conform unui articol din Forbs România.

Nordis Primăverii Boutique dispune de 4 locuințe, dintre care 3 apartamente de lux și un penthouse situat pe ultimele trei etaje. La demisol, clădirea dispune și de un spațiu de birou. Construcția se ridică la o investiție de 8 milioane de euro.

Vom vedea dacă din aceste active, parte a patrimoniului Nordis Grup, se vor despăgubi românii care au dat avansul pentru cumpărarea de locuințe, deoarece vor urma procese lungi și complicate. Pe de altă parte nici procedurile de insolvență nu sunt ușoare.

Din ce motive firmele intră în insolvență

Principalele motive pentru care o firmă intră în insolventă sunt de natură economică și administrativă:

nu are venituri suficiente pentru a-și plăti creditorii;

a contractat credite pe care nu le mai poate achita la termen;

a realizat activități economice nerentabile financiar;

nu își mai poate achita obligațiile financiare față de fisc și angajați;

nu își mai poate achita obligațiile generale contractate;

nivelul încasărilor nu mai susține cheltuielile curente;

există scurgeri, furturi sau delapidări de fonduri.

Intrarea în procedura de insolvență, așa cum este ea prevăzută de legi, implică următoarele situații, care țin de gravitatea și recunoașterea faptului și găsirea de soluții de salvare sau depunerea armelor.

Prin prima dintre ele, debitorul poate alege să intre în insolvența și să propună sau să negocieze cu judecătorul un plan de redresare financiare și dacă nu reușește, după 3 ani, să intre în faliment.

Prin cea de-a doua, debitorul intră în insolvență, adoptă un plan de redresare și reușește să-și salveze firma.

Prin cea de-a treia, el intră direct în faliment, fără a mai avea posibilitatea de a schimba deznodământul final, respectiv lichidare tuturor bunurilor pentru plata datoriilor și radierea firmei, informează site-ul de specialitate omnicredit.ro