Justitie Patronul Nordis, Vladimir-Răzvan Ciorbă, scapă de măsura controlului judiciar. Decizia Curții de Apel București este definitivă







Curtea de Apel București (CAB) a admis marți, 19 august 2025, contestația formulată de inculpatul Vladimir-Răzvan Ciorbă (patronul grupului imobiliar Nordis) și a revocat măsura preventivă a controlului judiciar dispusă anterior în dosarul instrumentat de DIICOT. Soluția a fost pronunțată în dosarul nr. 5378/2/2025 și este definitivă.

Hotărârea vine după o serie de modificări ale regimului preventiv aplicat omului de afaceri în ultimele luni. Pe 14 februarie 2025, Înalta Curte a dispus eliberarea din arest a mai multor inculpați din dosarul Nordis, plasându-l pe Vladimir Ciorbă sub control judiciar pentru 60 de zile. Decizia de atunci era definitivă.

Ulterior, pe 19–20 iunie 2025, Curtea de Apel București a admis în parte plângerea lui Ciorbă împotriva prelungirii controlului judiciar, ridicând interdicția de a părăsi teritoriul României; în rest, măsura a rămas în vigoare. Mai multe publicații au relatat soluția, unele menționând explicit că omul de afaceri rămâne sub control judiciar, dar are voie să călătorească.

Decizia definitivă de astăzi a CAB revocă integral controlul judiciar în noul dosar de plângere (5378/2/2025). În lipsa acestei măsuri, încetează obligațiile și restricțiile aferente (prezentări periodice la poliție, interdicții de comunicare/contact sau de părăsire a unei anumite unități teritoriale), cu precizarea că ancheta DIICOT în dosarul „Nordis” își urmează cursul potrivit legii. (Context: în februarie, procurorii au anunțat punerea sub sechestru a 201 imobile, 22 de terenuri, 11 autoturisme și blocarea a 48 de conturi în cadrul investigației).

Dosarul Nordis a intrat în atenția publică la începutul lunii februarie, când mai multe persoane — între care Vladimir Ciorbă și soția sa, avocata și fosta deputată Laura Vicol — au fost reținute, apoi plasate în arest preventiv, respectiv sub control judiciar, pentru suspiciuni privind constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune. Ulterior, Înalta Curte a respins arestarea, stabilind regimuri preventive mai puțin intruzive.

Rămâne de văzut care vor fi următoarele demersuri procesuale ale DIICOT și ale celorlalte părți din cauză, în condițiile în care ridicarea controlului judiciar nu se pronunță asupra temeiniciei acuzațiilor, ci doar asupra necesității unei măsuri preventive în acest moment.

În plan operațional, grupul Nordis a comunicat în ultimele săptămâni intenția de reluare a șantierelor și de livrare a apartamentelor întârziate, însă situația juridică a companiilor și a proiectelor rămâne subiect de interes public sporit.