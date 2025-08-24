Capitala în flăcări. Bombardamentele germane din 23-25 august 1944

Capitala devastată de bombe în august 1944! Hitler, turbat de furie pentru arestarea lui Antonescu a ordonat ca București să fie prefăcut în ruine!

Perioada 23-25 august 1944 este una în care viața s-a derulat pe repede înainte! Moartea a fost mai prezentă ca oricând. Totuși, speranța vieții a triumfat. Poate fi oricând un scenariu de film pentru Hollywood sau pentru Netflix.

Capitala a fost liniștită în seara de 23 august 1944. După ora 17.30, când Antoneștii erau deja arestați, a început „nebunia”. La ora 21.00, Regele Mihai l-a primit la Palat pe ambasadorul nazist von Killinger. Acesta a primit vestea că Antonescu era liber și că este un alt guvern. S-a spus că la ora 22.00, va fi dat un comunicat către țară. Germanii au primit un termen rezonabil să se retragă. Reprezentanții diplomatici au fost escortați către Ardeal, pentru a trece în zona de ocupație maghiară din Ardeal, în secuime, dincolo de Brașov.

Populația a manifestat bucuria. Martorii spun că toată Capitala s-a cufundat în liniște. Doar într-un hotel din Capitală a avut loc un schimb de focuri între o patrulă germană izolată acolo și militari români. 2 civili, prinși în schimbul de focuri au decedat.

Deși și-a dat cuvântul de onoare, reprezentantul Misiunii Germane Aero, generalul Alfred Gerstenberg (1893-1959) a arestat escorta românească, imediat cum a trecut în liniile maghiare. Hitler turbase de furie, cerând găsirea unui general pro-german în locul lui Antonescu. Gerstenberg a cerut să folosească aviația contra Capitalei. Regele se refugiase la Dobrița, Antoneștii erau duși la Vatra Luminoasă. Din 24 august și până pe 26 la ora 12,oo, Capitala a fost bombardată masiv.

Aerodromurile militare românești aveau forțe de artilerie dar și avioane de vânătoare. Totuși, bombardierele germane au făcut prăpăd. Palatul Regal, Ministerul de Război (între Cișmigiu și spatele Sălii Palatului de astăzi pe Știrbei Vodă) Ateneul, Teatrul Național, Gara de Nord, Gara Filaret, zona Bucureștii-Noi, Chibrit, zona Grivița, de la fabrica Luther-zona Basarab și până la Matache a fost pusă la pământ. Palatul CFR a suferit și el avarii ca și Spitalul Militar. Capitala a suferit îngrozitor.

Bombardamentele din 24-25 august 1944 ar fi avut urmări catastrofale pentru Capitala României dacă nu venea un ajutor, aparent nesperat. Spun aparent pentru că Regele Mihai însuși, folosise cifrul și comunicațiile radio, trimițând o telegramă către Aliați. Li se cerea ca în data de 26 august 1944 la ora 12.00, forțele militare germane din zona Băneasa să fie lovite pentru că atunci urma să fie arestat Antonescu.

Totuși, cauze independente de voința conjurației au făcut ca lovitura să fie dată pe 23 august. Antonescu urma să plece în acea noapte pe front care se apropiase de Iași. Ori, pe 26 august, americanii au descurajat atacurile germane. Așa se face că în țară. deja soldații români au putut pune stăpânire pe orașele importante. Cele mai grele bătălii se vor da în Banat, la Timișoara.

La 31 august 1944, Deja Capitala era curățată de naziști. Diplomații care ar fi trebuit să se bucure de protecție au fost ridicați de sovietici. Mulți au ajuns în URSS. Ministrul plenipotențiar al Reichului Manfred von Killinger și-a ucis secretara apoi s-a sinucis. Practic, la 26 august 1944, replica germană s-a stins. Naziștii nu puteau conta pe trupele din Ungaria, Bulgaria și Serbia ca să surprindă Armata Română. Deja sovieticii ajungeau la finalul lui august în Capitală și apoi în principalele orașe românești.