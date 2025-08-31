International Reuniunea dictatorilor. Putin a ajuns la Beijing. Modi, prima vizită după 7 ani







Reuniunea dictatorilor de la Beijing îi adună la un loc pe liderii comuniști din China și Coreea de Nord, Xi Jinping și Kim Jong Un, președintele la al cincilea mandat al Rusiei, liderul dictaturii islamiste din Iran, Masoud Pezeshkian și șeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing.

Lor li se alătură premierul Narendra Modi, din India, țară care se confruntă cu perspectiva unor sancțiuni economice din partea Statelor Unite, după ce a refuzat să oprească importurile de petrol din Rusia, cum îi ceruse Donald Trump, în încercarea de a îl determina pe Putin să oprească războiul din Ucraina, potrivit BBC.

Singurii lideri europeni prezenți la parada de la Beijing vor fi premierul Slovaciei, Robert Fico, și președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, confruntat cu grave proteste în țara sa.

Președintele rus Vladimir Putin a ajuns în China, într-o vizită oficială, potrivit agenție de stat TASS. El va participa la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) de la Tianjin, după care se va îndrepta spre Beijing, unde se va întâlni cu liderul comunist chinez Xi Jinping și, separat, cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un.

În ultima zi a vizitei sale, Vladimir Putin va participa la o paradă militară în Piața Tiananmen - locul în care, în 1989, regimul comunist a ucis în plină stradă mii de studenți care protestau - dedicată celei de-a 80-a aniversări a sfârșitului celui de-al Doilea Război Mondial.

Putin va petrece în total patru zile în China. Consilierul prezidențial Iuri Ușakov a declarat anterior că o vizită atât de lungă într-o singură țară străină este „un eveniment extrem de rar” pentru liderul de la Kremlin.

Reamintim că Vladimir Putin a vizitat ultima dată China în mai 2024, fiind prima sa vizită în străinătate de la începutul celui de al cincilea mandat prezidențial al său. De asemenea, Xi Jinping a participat la Parada Victoriei de la Moscova în luna mai a acestui an.

Înaintea reuniunii anuale a Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) din orașul portuar Tianjin, Narendra Modi va purta discuții cu liderul comunist al Chinei, Xi Jinping. Aceasta este prima vizită a lui Narendra Modi în China, în ultimii șapte ani.

Summitul are loc în contextul în care președintele american Donald Trump a impus tarife vamale substanțiale asupra mărfurilor indiene, ca urmare a refuzului Indiei de a renunța la achizițiile de petrol rusesc.

Modi a declarat că țara sa se angajează să își îmbunătățească relațiile cu China comunistă, la întâlnirea-cheie cu Xi Jinping de duminică. Cei doi lideri au discutat despre necesitatea extinderii legăturilor comerciale și de investiții pe fondul tarifelor vamale impuse de SUA.

Premierul indian a mai spus că India și China urmăresc autonomia strategică. Modi și Xi au mai discutat despre necesitatea de a acționa dintr-o „direcție politică și strategică” pentru a extinde legăturile comerciale și de investiții bilaterale și pentru a reduce deficitul comercial al Indiei cu China, a declarat Ministerul de Externe indian.

Modi a declarat că s-a creat o atmosferă de „pace și stabilitate” la granița disputată de India și China din Himalaya, locul unui impas militar prelungit după ciocnirile mortale ale trupelor din 2020, care au înghețat majoritatea domeniilor de cooperare dintre rivalii strategici înarmați nuclear.

El a adăugat că s-a ajuns la un acord între cele două națiuni privind gestionarea frontierelor, fără a oferi detalii. Cele două state au o graniță de 3.800 km, care este slab demarcată și este disputată încă din anii 1950.

„Nu trebuie... să lăsăm problema frontierei să definească relația generală China-India”, a declarat la rândul său liderulo comunist chinez Xi Jinping, citat de Xinhua. Relațiile China-India ar putea fi „stabile și de anvergură” dacă ambele părți s-ar concentra pe a se considera reciproc ca parteneri în loc de rivali, a adăugat Xi.

Ambii lideri au avut întâlniri importante în Rusia, anul trecut, după ce au ajuns la un acord privind patrularea frontierei, declanșând o dezghețare provizorie a relațiilor care s-a accelerat în ultimele săptămâni.

Zborurile directe dintre cele două națiuni, care au fost suspendate din 2020, vo fi reluate, a adăugat Modi, fără a oferi un calendar, iar China a fost de acord să ridice restricțiile la exportul de pământuri rare, îngrășăminte și mașini de forat tuneluri.

Analiștii occidentali au numit această reuniune din China comunistă „Axa destabilizării” (Axis of Upheaval), întrucât îi reunește pe liderii unor țări nedemocratice care au interesul de a schimba actuala ordine internațională.

„Xi Jinping încearcă să demonstreze că este foarte puternic, că este încă influent şi bine văzut în China. Când Xi era doar un lider regional, îl admira pe Putin şi vedea în el un lider de la care putea învăţa – iar acum el este un lider global. Faptul că Kim este alături de el subliniază şi mai mult faptul că Xi este acum un lider global”, a spus Alfred Wu, profesor asociat la Şcoala de Politici Publice Lee Kuan Yew de la Universitatea Naţională din Singapore.