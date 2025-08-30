International Reuniune a dictatorilor comuniști la parada militară din Beijing







Dictatorul comunist chinez Xi Jinping va participa săptămâna viitoare la parada militară de la Beijing alături de omologii săi din Rusia, Coreea de Nord, Iran și Myanmar, țările cu cele mai crunte regimuri și care au primit cele mai multe sancțiuni internaționale, potrivit Reuters.

Vladimir Putin și Kim Jong-Un vor participa pe 3 septembrie la parada „Ziua Victoriei”, care marchează sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial după capitularea Japoniei, fiind pentru prima dată când cei doi vor apărea în public alături de Xi Jinping.

Președintele dictaturii islamiste de la Teheran, Masoud Pezeshkian este, de asemenea, așteptat să fie prezent pe podium, în timp ce zeci de mii de soldați vor defila prin Beijing, completând un cvartet pe care analiștii occidentali l-au numit „Axa destabilizării” (Axis of Upheaval).

Șeful juntei militare din Myanmar, Min Aung Hlaing, care călătorește rar în afara țării, va fi prezent la eveniment, a anunțat joi Ministerul de Externe al Chinei comuniste.

Printre cei 26 de șefi de stat și de guvern care vor lua parte la paradă se vor regăsi foarte puțini lideri occidentali, iar analiștii politici consideră că evenimentul va evidenția influența lui Xi asupra țărilor care urmăresc să schimbe ordinea globală condusă de Occident, potrivit Reuters.

„Xi Jinping încearcă să demonstreze că este foarte puternic, că este încă influent şi bine văzut în China. „Când Xi era doar un lider regional, îl admira pe Putin şi vedea în el un lider de la care putea învăţa – iar acum el este un lider global. Faptul că Kim este alături de el subliniază şi mai mult faptul că Xi este acum un lider global”, a spus Alfred Wu, profesor asociat la Şcoala de Politici Publice Lee Kuan Yew de la Universitatea Naţională din Singapore.

Singurii lideri occidentali prezenți la parada de la Beijing sunt premierul Slovaciei, Robert Fico, și președintele Serbiei, Aleksandar Vucic.

Rusia, considerată de Beijing un partener strategic, a fost vizată de mai multe sancțiuni occidentale după invadarea Ucrainei în 2022, iar economia ei se află acum aproape de recesiune.

Putin, căutat de Curtea Penală Internațională pentru acuzații de crime de război legate de deportarea ilegală a sute de copii din Ucraina a vizitat ultima dată China în 2024. Președintele rus a evitat concesii majore în privinţa Ucrainei, în timp ce președintele american încearcă să pună capăt războiului.

Coreea de Nord, aliat oficial al Chinei, se află sub sancțiunile Consiliului de Securitate al ONU încă din 2006, din cauza programelor sale nucleare și a dezvoltării de rachete balistice. Kim a vizitat China ultima dată în ianuarie 2019.

Printre liderii care vor lua parte la una dintre cele mai mari parade organizate de China în ultimii ani se numără președintele din Belarus Aleksandr Lukașenko, președintele indonezian Prabowo Subianto și președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat ministrul adjunct de externe al Chinei, Hong Lei.

Națiunile Unite vor fi reprezentate la paradă de subsecretarul general Li Junhua, care a deținut anterior mai multe funcții în Ministerul chinez de Externe, inclusiv pe cea de ambasador în Italia, San Marino și Myanmar. De asemenea, fostul premier japonez Yukio Hatoyama va fi prezent la eveniment, a precizat Hong.