International Rusia amenință că sancțiunile împotriva Iranului ar provoca o criză







Rusia a amenințat vineri că noi sancțiuni internaționale împotriva Iranului ar putea avea „consecințe ireparabile”, după ce Franța, Germania și Regatul Unit au anunțat declanșarea mecanismului de restabilire a restricțiilor suspendate în urmă cu zece ani, potrivit AFP.

Ministerul rus de Externe a publicat un comunicat în care condamnă decizia europenilor de a iniția procesul de sancțiuni împotriva Iranului. . „Le îndemnăm insistent să revină la rațiune și să-și revizuiască deciziile eronate înainte ca acestea să ducă la consecințe ireparabile și la o nouă tragedie”, se arată în declarație.

Moscova pledează pentru „restabilirea unui dialog constructiv” între toate părțile implicate și avertizează că orice măsură unilaterală ar submina eforturile internaționale de negociere și ar escalada tensiunile. Rusia consideră că decizia autorităților de la Paris, Londra și Berlin reprezintă „un factor grav de destabilizare”, punând în pericol negocierile privind dosarul nuclear iranian.

Franța, Germania și Regatul Unit, grupate sub denumirea E3, au notificat Consiliul de Securitate al ONU că Iranul se află într-o încălcare semnificativă a angajamentelor asumate prin Acordul Nuclear din 2015 (JCPOA). Procedura „snapback” permite reimpunerea sancțiunilor internaționale suspendate, pe care occidentalii o consideră necesară pentru a preveni proliferarea nucleară.

Țările europene au la dispoziție 30 de zile pentru a găsi o soluție diplomatică care să evite agravarea crizei. Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a subliniat importanța unei abordări diplomatice și negociate, precizând că această perioadă trebuie utilizată pentru a ajunge la consens internațional. În paralel, Teheranul a respins acuzațiile și neagă intențiile de a produce arme nucleare.

Rusia și China au reacționat ferm împotriva inițiativei europene. Ministerul rus de Externe a avertizat că orice sancțiune suplimentară va avea „consecințe ireparabile”. Moscova insistă pe necesitatea unui dialog direct și pe evitarea escaladării crizei.

China a declarat, prin vocea purtătorului de cuvânt Guo Jiakun, că procedura declanșată de Germania, Franța și Regatul Unit „nu este constructivă și va afecta procesul de soluționare politică și diplomatică a problemei nucleare iraniene”. Beijingul consideră că este esențial ca Consiliul de Securitate să sprijine reluarea negocierilor, nu să genereze noi confruntări.