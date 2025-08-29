International Cheltuielile militare ale Chinei cresc cu 40% și alarmează regiunea Indo-Pacific







Cheltuielile militare ale Chinei au atins 21 de miliarde de dolari în 2024, conform estimărilor autorităților de la Taipei, marcând o creștere de aproape 40% față de anul precedent, potrivit CNBC.

Această sumă a fost cheltuită pentru exerciții militare în Strâmtoarea Taiwan, în Marea Chinei de Est, Marea Chinei de Sud și Pacificul de Vest, generând îngrijorări majore în capitalele regionale și la Washington.

Estimările, bazate pe monitorizarea aeronavelor și navelor chineze și calculul costurilor cu combustibilul, întreținerea și salariile personalului, oferă o perspectivă rară asupra alocării resurselor militare de către Beijing, care nu furnizează detalii despre modul în care bugetul său de 1,67 trilioane de yuani este cheltuit.

Taiwan, prin propriile sale forțe armate, a compilat datele pe baza activității navale și aeriene chineze, evidențiind o creștere semnificativă a prezenței militare și a duratei misiunilor.

Această creștere alarmantă arată un ritm accelerat de modernizare și expansiune a forțelor chineze, subliniind tensiunile geopolitice din regiunea Indo-Pacific.

În 2024, forțele aeriene chineze au efectuat aproape 12.000 de zboruri, însumând aproximativ 37.000 de ore de zbor. Aceasta reprezintă o creștere de circa 30% față de 2023.

În același timp, marina chineză a efectuat peste 86.000 de misiuni, inclusiv nave de război și portavioare, cu un total de peste 2 milioane de ore pe mare, ceea ce constituie o creștere de aproximativ 20% față de anul precedent.

Estimările arată că aproximativ 34% dintre aceste misiuni navale s-au desfășurat în Marea Chinei de Sud, 28% în Marea Chinei de Est, iar aproape 14% în Strâmtoarea Taiwan.

Această distribuție reflectă strategia Chinei de a-și consolida prezența militară în zonele strategice de interes, în special în cadrul „primului lanț de insule” care include Japonia, Taiwan, Filipine și Borneo.

Taiwanul utilizează aceste date pentru a înțelege modul în care China alocă resursele militare și pentru a evalua ritmul expansiunii forțelor sale, oferind factorilor de decizie din Taipei și din regiune o imagine mai clară asupra amenințărilor potențiale.

Datele arată că avioanele chineze J-10, bombardierele H-6 și dronele au fost implicate în aproape 12.000 de zboruri în regiune în 2024, totalizând aproximativ 37.000 de ore de zbor.

Aceasta constituie o creștere semnificativă față de anul anterior și indică o intensificare a prezenței aeriene chineze în zonele strategice din apropierea Taiwanului și Japoniei.

Marina Chinei, inclusiv portavioarele și distrugătoarele sale, a petrecut peste 2 milioane de ore pe mare, participând la misiuni în Marea Chinei de Sud, Marea Chinei de Est și în Pacificul de Vest.

Această intensificare a activității navale arată o tendință clară de proiectare a puterii militare pe scară largă, ceea ce generează tensiuni și provocări pentru securitatea regională.

Creșterea activității aeriene și navale nu este doar un semn al modernizării forțelor chineze, ci și al intenției de a-și consolida controlul asupra zonelor maritime disputate și de a-și demonstra capacitatea de intimidare strategică.

Strâmtoarea Taiwan este una dintre cele mai sensibile zone pentru securitatea regională, iar cheltuielile militare ale Chinei în această regiune au crescut semnificativ.

Aproximativ 14% din misiunile navale chineze s-au desfășurat aici, ceea ce indică o preocupare strategică majoră pentru Beijing.

Taiwanul, care consideră aceste activități drept provocări directe, monitorizează constant mișcările navale și aeriene chineze.

Autoritățile taiwaneze subliniază că aceste operațiuni „subminează grav pacea și stabilitatea în regiunea Indo-Pacific”, semnalând necesitatea unei vigilențe sporite și a consolidării capacităților de apărare.

Tensiunile din Strâmtoarea Taiwan au implicații majore pentru relațiile internaționale, în special pentru Statele Unite, Japonia și Coreea de Sud, care urmăresc atent evoluțiile militare chineze și răspund prin exerciții și prezență strategică în zonă.

Marea Chinei de Sud și Marea Chinei de Est reprezintă alte puncte de interes major pentru China, care a alocat aproximativ 28% din misiunile navale în Marea Chinei de Est și 34% în Marea Chinei de Sud.

Această distribuție arată că Beijingul caută să își consolideze prezența în zonele maritime disputate, inclusiv insule și recifuri revendicate de mai multe state din regiune.

Acțiunile Chinei includ patrule regulate, exerciții navale și zboruri aeriene care demonstrează capacitatea de proiecție a puterii militare și de control asupra rutelor comerciale maritime.

Această strategie generează îngrijorări pentru statele din regiune și pentru comunitatea internațională, deoarece poate escalada rapid tensiunile într-un conflict militar.

Analiza cheltuielilor militare ale Chinei arată că aceste operațiuni consumă o parte semnificativă din bugetul alocat, ceea ce sugerează prioritizarea controlului maritim și a prezenței strategice în fața modernizării generale a forțelor armate.

Creșterea cheltuielilor militare ale Chinei nu are efecte doar regionale, ci și globale. Statele Unite au raportat o intensificare a mișcărilor navale chineze în nordul Pacificului, inclusiv în apropierea Alaska, iar patrulele internaționale, precum cele anti-piraterie în largul Somaliei, reflectă o ambiție de extindere a influenței Chinei pe plan global.

Acțiunile militare chineze sunt urmărite atent de aliații regionali, inclusiv Japonia, Coreea de Sud și Filipine, care dezvoltă planuri de răspuns și cooperare strategică pentru a asigura securitatea regională.

În același timp, comunitatea internațională urmărește cu atenție modul în care Beijingul alocă resursele militare, considerând că aceste cheltuieli pot influența echilibrul de putere și comerțul global.

Estimările privind cheltuielile militare ale Chinei au fost realizate printr-o metodologie detaliată, bazată pe monitorizarea zborurilor și misiunilor navale, calcularea consumului de combustibil, a costurilor de întreținere și a salariilor personalului implicat.

Deși această abordare oferă informații valoroase, experții avertizează că include inevitabil anumite ipoteze și aproximări, iar cifrele reale pot diferi.

China nu oferă detalii despre modul în care sunt cheltuite resursele militare, astfel încât aceste estimări rămân singura sursă publică care poate oferi o imagine detaliată asupra distribuției bugetului în regiune.

Această transparență relativă este esențială pentru factorii de decizie din Taiwan și din statele partenere, care încearcă să evalueze riscurile și să formuleze strategii de securitate adecvate.

Tendința ascendentă a cheltuielilor militare ale Chinei sugerează că Beijingul va continua să extindă capacitățile forțelor sale armate, atât pe plan terestru, cât și maritim și aerian.

Strategia actuală indică o concentrare pe zonele strategice din Strâmtoarea Taiwan, Marea Chinei de Sud și de Est, precum și pe extinderea prezenței în Pacificul de Vest.

Pentru Taiwan și aliații săi, aceasta înseamnă necesitatea unei vigilențe sporite, a investițiilor în apărare și a cooperării regionale pentru a contracara eventualele provocări.

În următorii ani, cheltuielile militare ale Chinei vor rămâne un indicator cheie al intențiilor strategice ale Beijingului și al riscurilor pentru stabilitatea regională și globală.