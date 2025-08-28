International Kim, Putin și Xi, la paradă la Beijing. Alianța dictatorilor comuniști, tot mai strânsă







Dictatorul comunist nord-coreean Kim Jong Un va lua parte săptămâna viitoare la o paradă militară de amploare organizată de dictatura comunistă de la Beijing, conform anunțului făcut de presa de stat din Coreea de Nord și China, potrivit Sky News.

Liderul nord-coreean va efectua astfel o rară vizită în afara granițelor țării sale, pentru a se alătura lui Vladimir Putin și Xi Jinping la evenimentul ce marchează 80 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Momentul este considerat relevant pentru echilibrul geopolitic actual, întrucât reunește trei dintre cei mai importanți actori aflați în opoziție cu Occidentul.

Confirmarea vizitei lui Kim Jong Un a venit la scurt timp după ce autoritățile chineze au anunțat lista celor 26 de lideri străini prezenți la manifestație.

Evenimentul va fi cel mai important de acest tip în China din ultimii ani și este organizat sub patronajul președintelui Xi Jinping.

Prezența liderului nord-coreean este semnificativă, având în vedere că ultima sa vizită la Beijing a avut loc în urmă cu aproximativ șase ani, înainte de izbucnirea pandemiei.

Hong Lei, ministru adjunct de externe al Chinei, a subliniat că Beijingul „îl va primi cu căldură” pe liderul nord-coreean și că obiectivul principal este consolidarea relațiilor bilaterale.

Declarația oficială vine în contextul în care China rămâne principalul susținător economic și politic al regimului de la Phenian, dar și partener apropiat al Moscovei.

Alături de Kim Jong Un, președintele Vladimir Putin a confirmat participarea la ceremoniile din Beijing. Cei doi lideri vor asista la defilarea militară alături de Xi Jinping, în fața a mii de spectatori și a reprezentanților din 26 de state.

În mod notabil, nici Statele Unite și nici marile puteri din Europa Occidentală nu vor trimite oficiali de rang înalt, fapt ce accentuează caracterul geopolitic al evenimentului.

Presa internațională notează că Rusia beneficiază în prezent de sprijinul Coreei de Nord în războiul din Ucraina, unde regimul lui Kim ar fi furnizat atât muniție, cât și unități de soldați.

Acest lucru ridică semne de întrebare cu privire la mesajul pe care China dorește să îl transmită, mai ales în condițiile în care Beijingul evită să își asume deschis o implicare militară directă.

Participarea lui Kim Jong Un la eveniment nu este doar simbolică, ci și strategică. Ea marchează o apropiere vizibilă între cele trei capitale – Beijing, Moscova și Phenian – într-un moment în care tensiunile cu Washingtonul și aliații săi sunt în creștere.

Prezența simultană a celor trei lideri demonstrează solidaritatea dintre statele lor și intenția de a prezenta un front comun pe scena internațională.

Mai mult, această vizită ar putea deschide drumul pentru noi discuții bilaterale sau multilaterale. Există speculații că liderul nord-coreean își pregătește terenul pentru o eventuală relansare a dialogului cu Donald Trump, care a sugerat recent posibilitatea unei noi întâlniri.

O astfel de evoluție ar putea schimba dinamica negocierilor nucleare și ar repoziționa Coreea de Nord în centrul atenției internaționale.