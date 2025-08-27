International China comunistă nici nu vrea să audă de dezarmare nucleară







Dezarmarea nucleară a revenit în atenția opiniei publice internaționale după ce China comunistă a calificat drept „nerezonabil și nerealist” să fie obligată să participe la negocieri alături de Statele Unite și Rusia privind denuclearizarea, potrivit Reuters.

Declarația a fost făcută miercuri de purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al dictaturii comuniste de la Beijing, Guo Jiakun, ca reacție la solicitările formulate de președintele american Donald Trump, care a discutat recent cu liderul rus Vladimir Putin despre controlul armelor nucleare și și-a exprimat dorința ca și Beijingul să fie implicat în aceste discuții.

Reprezentantul Ministerului de Externe chinez, Guo Jiakun, a explicat că forțele nucleare ale Chinei și cele ale Statelor Unite nu pot fi comparate nici ca dimensiune, nici ca strategie.

Potrivit oficialului, diferențele majore de nivel militar, dar și mediul strategic distinct în care acționează Beijingul, justifică refuzul Chinei de a intra într-un cadru de dezarmare nucleară negociat la aceleași standarde cu marile puteri nucleare.

Guo a subliniat că politica nucleară a Chinei comuniste este centrată pe nerecurgerea la armele atomice în mod preventiv și pe o strategie de autoapărare.

În acest context, Beijingul nu intenționează să se angajeze într-o cursă a înarmărilor cu alte state și consideră că responsabilitatea cea mai mare le revine țărilor care dețin cele mai mari arsenale, respectiv SUA și Rusia.

Declarația Chinei a venit la scurt timp după ce Donald Trump a afirmat că a discutat cu Vladimir Putin despre posibile acorduri privind limitarea armelor nucleare.

Președintele american a susținut că unul dintre obiectivele principale ale Washingtonului este denuclearizarea și a subliniat că acest proces nu poate fi realizat fără implicarea Beijingului.

Trump a declarat că „nu putem permite proliferarea armelor nucleare”, accentuând pericolul pe care îl reprezintă puterea distructivă a acestora.

Totodată, el a menționat că Rusia este deschisă la negocieri, iar China, în opinia sa, va fi dispusă să participe, chiar dacă până acum Beijingul s-a arătat rezervat.

În paralel, alte state din regiune au subliniat importanța menținerii unui cadru de securitate nucleară.

Ministrul de externe al Malaeziei a anunțat că Beijingul a transmis disponibilitatea de a semna Tratatul Asiei de Sud-Est care interzice armele nucleare, document ce urmează să fie finalizat în perioada următoare.

Refuzul dictaturii comuniste de la Beijing de a se implica imediat în negocieri de dezarmare nucleară evidențiază complexitatea relațiilor dintre marile puteri.

În timp ce Washingtonul și Moscova rămân principalii actori în domeniul controlului armamentului strategic, poziția Chinei ar putea influența echilibrul global de securitate.

O eventuală participare a Beijingului ar putea deschide drumul către un cadru multilateral de reducere a arsenalelor, ceea ce ar reprezenta un pas important în prevenirea proliferării nucleare.

Totuși, până atunci, China insistă că prioritățile sale rămân autoapărarea și stabilitatea regională, în timp ce responsabilitatea principală pentru dezarmare revine celor două puteri cu cele mai mari arsenale.