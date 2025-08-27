International Primul transplant de plămân de porc la om







Un plămân de porc modificat genetic a fost transplantat pentru prima dată într-un pacient aflat în moarte cerebrală, într-un studiu experimental din China. Organul a funcționat nouă zile, un progres important pentru cercetarea xenotransplanturilor, dar procedura rămâne riscantă din cauza posibilelor infecții, potrivit unui articol publicat de o echipă de specialişti de la First Affiliated Hospital în revista Nature Medicine.

Bărbatul de 39 de ani fusese declarat în moarte cerebrală după un accident vascular cerebral, iar familia și-a dat acordul pentru intervenție. Medicii au transplantat plămânul stâng, păstrându-l pe cel drept original.

În astfel de proceduri, fie între oameni, fie între animale și oameni, riscurile de infecție și respingere sunt monitorizate atent. Pacientul a urmat un tratament cu mai multe medicamente pentru a diminua aceste riscuri, iar plămânul, prelevat de la un porc crescut în condiții sterile, a avut șase modificări genetice pentru a limita respingerea și infecțiile.

La început nu au existat semne de respingere, însă după o zi au apărut complicații, iar familia a cerut oprirea experimentului. Potrivit studiului, pacientul a dezvoltat un edem generalizat provocat de acumularea de lichid în țesuturi, cel mai probabil din cauza unei disfuncții în circulația sângelui. Plămânii au un rol important nu doar în respirație, ci și în menținerea fluxului sanguin.

În primele zile au apărut semne de recuperare parțială, dar în ciuda măsurilor luate, medicii au constatat că organismul începea să respingă organul.

„Deşi acest studiu demonstrează fezabilitatea xenotransplantului de plămân de porc la om, persistă provocări majore legate de respingerea organului şi infecţii”, au notat cercetătorii, menționând că sunt necesare alte cercetătri suplimentare înainte ca această procedură să fie repetată.

Au fost raportate și alte reuşite recente în transplantul de rinichi, ficat și inimi de porc la oameni, însă aceasta este considerată prima încercare de transplant al unui plămân de porc la om, iar pentru că intervenția a fost realizată pe un pacient aflat în moarte cerebrală, rezultatele nu pot fi aplicate direct la persoane în viață.

Specialiștii afirmă că plămânii sunt mult mai dificili de transplantat decât rinichii, inima sau ficatul. Ei au roluri esențiale în filtrarea sângelui, reglarea temperaturii, producerea trombocitelor, menținerea echilibrului pH-ului, apărarea imunitară, dar și în funcțiile metabolice și endocrine. În plus, spre deosebire de alte organe, plămânii sunt expuși direct la bacterii, respingerea fiind astfel și mai greu de controlat.

„Pentru că sunt atât de mari şi acoperiţi cu proteine care ajută la apărarea imunitară, chiar şi în cazul unui transplant de plămân de la un alt om este dificil să fie evitat instinctul organismului de a respinge ceva străin”, a spus dr. Ankit Bharat, directorul chirurgiei toracice la Northwestern Medicine, pentru CNN.

Cel mai mare succes de până acum este cazul unui american care trăiește cu un rinichi de porc modificat genetic, transplantat în ianuarie la Spitalul General din Massachusetts, în Statele Unite.

Anul trecut au fost realizate peste 173.000 de transplanturi de organe la nivel mondial, dintre care peste 45.000 în Europa, potrivit bazei de date globale administrate de Organizația Națională de Transplant din Spania și de Organizația Mondială a Sănătății.