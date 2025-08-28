International China comunistă face „cercetare”, dar cu spioni. Incident în SUA







Un medic din China comunistă a fost prins că a încercat să sustragă cercetări despre cancer de la Anderson Cancer Center din Texas, într-un incident care ridică semne de întrebare privind protecția proprietății intelectuale în domeniul medical, potrivit Fox News.

Yunhai Li, în vârstă de 35 de ani, a fost oprit la aeroport pe 9 iulie de ofițerii U.S. Customs and Border Protection, fiind suspectat că intenționa să trimită date sensibile despre cercetările privind cancerul în China.

„Acea proprietate intelectuală rămâne cu noi, pentru a salva vieți”, a declarat procurorul Sean Teare.

Potrivit Biroului Procurorului Districtual din Harris County, Li era angajat la MD Anderson Cancer Center din 2022 și lucra la proiecte finanțate de National Institutes of Health și Department of Defense.

În timpul unei controale asupra bagajelor sale, autoritățile, în colaborare cu Homeland Security Investigations, au descoperit dovezi că doctorul încerca să exporte informații medicale sensibile despre cercetarea cancerului.

Documentele instanței arată că Li încărcase date confidențiale pe contul său personal de Google Drive, iar după ce angajatorul său a descoperit situația, acesta a șters fișierele.

În plus, se arată că datele au fost încărcate și pe un serviciu de stocare aflat pe un server din China.

Această acțiune constituie o încălcare directă a regulamentelor privind protecția proprietății intelectuale și a standardelor de etică profesională în cercetare, punând sub semnul întrebării modul în care instituțiile americane gestionează accesul cercetătorilor străini la informații sensibile despre cancer.

este acuzat de furt de secrete comerciale și falsificare de documente guvernamentale. Prima infracțiune poate atrage o pedeapsă între doi și zece ani de închisoare și amendă de până la 10.000 de dolari.

Procurorii au precizat că doctorul se afla în Statele Unite pe o viză de cercetător schimb academic, oferită de Departamentul de Stat.

În cadrul anchetei, s-a descoperit că Li primea finanțare și de la National Natural Science Foundation of China și desfășura cercetări pentru Primul Spital Afiliat al Universității de Medicină din Chongqing, fără să declare conflictul de interese către angajatorul său american.

Într-o declarație sub jurământ, Li a susținut că „consider că am dreptul să posed și să păstrez aceste date.” Reacțiile oficiale subliniază gravitatea situației, fiind evidențiat riscul pentru securitatea națională și protecția proprietății intelectuale în domeniul cercetării medicale.

Incidentul ridică întrebări majore despre modul în care cercetările sensibile despre cancer sunt protejate în Statele Unite și despre riscurile colaborărilor internaționale în domeniul științei.

Autoritățile avertizează că astfel de încercări pot compromite progresul medical și pot întârzia dezvoltarea unor tratamente vitale. În context global, cazul subliniază tensiunile dintre accesul la cercetare de ultimă generație și protecția proprietății intelectuale în fața presiunilor externe.

Analiza experților sugerează că instituțiile americane vor intensifica monitorizarea proiectelor finanțate guvernamental, în special în domeniul oncologiei, pentru a preveni scurgerile de informații și a proteja investițiile în cercetarea cancerului.

De asemenea, se așteaptă ca legislația privind transferul de tehnologie și date sensibile să fie revizuită și adaptată pentru a evita incidente similare.