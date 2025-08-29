International Iran ignoră cerințele AIEA. Reinstaurarea sancțiunilor ar putea declanșa tensiuni regionale







Republica Islamică Iran se află din nou în centrul atenției internaționale după ce Marea Britanie, Franța și Germania au notificat Organizația Națiunilor Unite (ONU) că Teheranul a încălcat obligațiile asumate în cadrul Acordului nuclear din 2015, mișcare care ar putea declanșa reinstaurarea sancțiunilor internaționale, potrivit NewYorkTimes.

Această decizie marchează un punct critic în relațiile diplomatice dintre Europa și Iran, în timp ce negocierile continuă sub presiunea unui termen de 30 de zile, destinat să ofere timp pentru dialog și soluționarea pașnică a tensiunilor.

Oficialii europeni subliniază că obiectivul este o rezolvare diplomatică, însă Iranul califică decizia drept ilegală și amenință cu măsuri pentru a-și proteja drepturile naționale.

Acordul nuclear din 2015, cunoscut sub denumirea de Planul Comun de Acțiune Comprehensiv (JCPOA), a fost negociat de Iran împreună cu Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Germania, Rusia și China, cu scopul de a limita programul nuclear iranian în schimbul ridicării treptate a sancțiunilor internaționale.

Acordul prevedea restricții stricte asupra îmbogățirii uraniului, limitarea stocurilor de material nuclear și monitorizarea atentă a activităților nucleare de către Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

În urma retragerii Statelor Unite din acord în 2018, sub administrația Donald Trump, sancțiunile americane au fost reimpuse și extinse, aplicând presiune economică severă asupra Iranului.

Termenul „maximum pressure” descria strategia americană de a forța Teheranul să renegocieze condițiile acordului. În ciuda acestor eforturi, Iranul a început să încalce limitele stabilite, intensificând îmbogățirea uraniului și depășind stocurile permise, ceea ce a generat o reacție puternică din partea Europei și a aliaților internaționali.

Joi, Marea Britanie, Franța și Germania au trimis o notificare oficială către Organizația Națiunilor Unite, acuzând Iranul de încălcarea prevederilor acordului nuclear.

Această notificare inițiază un proces formal de 30 de zile, în care diplomații iranieni și europeni sunt așteptați să negocieze pentru a evita reinstaurarea sancțiunilor.

Ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, a denunțat decizia ca fiind ilegală și „nejustificată”, avertizând că Iranul va răspunde în mod corespunzător pentru a-și proteja interesele naționale.

În același timp, oficialii europeni au reiterat angajamentul lor pentru soluții diplomatice și au insistat asupra respectării obligațiilor internaționale de către Iran.

Conceptul de „snapback” reprezintă reintroducerea automată a sancțiunilor internaționale suspendate prin acordul nuclear din 2015. Dacă va fi activat, Iran se va confrunta din nou cu:

Embargo asupra vânzărilor de armament convențional;

Blocarea activelor și interdicții de viză pentru persoane implicate în activități nucleare sau militare;

Restricții semnificative privind producția de rachete balistice;

Interzicerea achiziției de tehnologii nucleare sensibile.

Reinstaurarea sancțiunilor ar avea efecte economice imediate, într-o țară deja afectată de inflație ridicată, deficit energetic și lipsa echipamentelor industriale.

În plus, sancțiunile ar deveni lege internațională, fiind obligatorii pentru toate statele membre ONU, inclusiv pentru aliații tradiționali ai Iranului, precum Rusia și China.

Pentru a preveni escaladarea sancțiunilor, oficialii europeni au propus o suspendare temporară de șase luni, cu condiția ca Iranul să accepte trei concesii principale:

Redeschiderea negocierilor cu Statele Unite pentru limitarea sau eliminarea programului nuclear; Permisiunea pentru inspectorii AIEA de a avea acces nelimitat la siturile nucleare; Accesul la cele aproximativ 400 de kilograme de uraniu îmbogățit, suficient pentru construirea a până la 10 arme nucleare.

Această ofertă este concepută ca un stimulent diplomatic, menit să ofere Iranului timp să demonstreze angajamentul față de soluționarea pașnică a crizei, fără a pierde controlul asupra programului său nuclear civil.

Iranul respinge dreptul Europei de a reintroduce sancțiunile și a avertizat că va lua măsuri reciproce, inclusiv suspendarea cooperării cu AIEA.

Oficialii iranieni subliniază că Europa nu și-a respectat angajamentele financiare asumate în cadrul acordului, iar reinstaurarea sancțiunilor ar reprezenta o escaladare nejustificată.

De asemenea, Iranul a indicat că, dacă sancțiunile vor fi aplicate, ar putea ieși din Tratatul de Neproliferare Nucleară, un pas cu consecințe globale majore. Această decizie ar necesita o notificare prealabilă de trei luni și ar semnala un eșec diplomatic grav.

Statele Unite au salutat mișcarea europeană, reiterând disponibilitatea pentru negocieri directe cu Iranul în vederea unei rezolvări pașnice a crizei nucleare.

Oficialii americani au subliniat că un Iran nuclear ar amplifica tensiunile în Orientul Mijlociu și ar reprezenta o amenințare majoră pentru securitatea regională și globală.

Israelul, partener strategic al SUA, a exprimat, de asemenea, îngrijorări privind potențialul dezvoltării armelor nucleare de către Iran și a avertizat asupra consecințelor unui program nuclear necontrolat.

Săptămâna trecută, europenii și diplomații iranieni s-au întâlnit la Geneva, însă progresul a fost limitat. În ciuda tensiunilor, oficialii iranieni au reafirmat angajamentul pentru soluții diplomatice și au cerut răbdare și timp pentru negocieri.

Rusia și China au propus amânarea sancțiunilor pentru șase luni, însă europenii au respins această soluție, subliniind că termenul limită pentru a preveni manevre procedurale înainte de preluarea președinției Consiliului de Securitate de către Rusia în octombrie este esențial.

Reintroducerea sancțiunilor ar avea efecte economice și politice considerabile:

Inflație crescută și dificultăți economice pentru populație;

Restricții asupra comerțului internațional și a investițiilor străine;

Limitarea accesului la tehnologie și resurse critice pentru industria nucleară și militară;

Escaladarea tensiunilor diplomatice și posibile represalii regionale.

În plus, reinstaurarea sancțiunilor ar putea forța Iranul să adopte măsuri de autarhie economică și să-și intensifice programul nuclear, sporind riscul unei crize majore de securitate în Orientul Mijlociu.

Mișcarea europeană de a notifica ONU privind încălcarea de către Iran a acordului nuclear din 2015 reprezintă o etapă crucială în eforturile internaționale de a controla proliferarea nucleară.

În timp ce sancțiunile reinstaurate ar putea exercita presiune asupra Teheranului, soluția durabilă rămâne dialogul și concesiile reciproce.

Iranul se află într-un punct delicat: trebuie să echilibreze interesele economice, drepturile naționale și angajamentele internaționale, într-un context geopolitic tensionat.

Deciziile luate în următoarele săptămâni vor avea un impact semnificativ asupra stabilității regionale, securității globale și viitorului negocierilor nucleare.

Diplomația continuă să fie singura cale realistă de a evita un conflict major, iar toate părțile implicate trebuie să gestioneze cu prudență presiunea internațională, sancțiunile economice și riscurile de escaladare militară.