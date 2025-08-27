International Extrema stângă din Franța vrea demiterea lui Macron dacă guvernul Bayrou cade







Liderul partidului de extremă stânga radicală La France Insoumise (LFI), Jean-Luc Mélenchon, a declarat că, dacă premierul francez François Bayrou nu obţine votul de încredere în Adunarea Naţională din 8 septembrie, președintele Emmanuel Macron „trebuie să plece”.

„Nu putem negocia cu această putere şi trebuie să-l împidcicăm pe domnul Macron să numească a treia oară la rând un premier care să facă aceeaşi politică”, a spus liderul comunist, într-un interviu pentru France Inter.

Politicianul comunist Mélenchon a declarat, la France Inter, că dacă premierul François Bayrou nu obține votul de încredere din 8 septembrie, președintele Franței „trebuie să plece”.

El a adăugat: „Cel mai scurt drum este ca responsabilul să plece”.

Liderul e extremă stânga a afirmat că problema trebuie analizată de la „rădăcină” și a subliniat că Bayrou nu este responsabil de situația actuală, ci cei care l-au precedat, prin deciziile lor greșite în plan economic și administrativ. „Dacă există un responsabil, atunci acela ar fi preşedintele Republicii”, a mai spus acesta.

De asemenea, în interviul de la France Inter, a anunțat că la 23 septembrie va depune în Adunarea Națională o nouă procedură de destituire a șefului statului.

„Ne aflăm într-o criză globală, politica ofertei a eşuat, preşedintele a spus mereu că nu o va schimba şi că nu trebuie să creştem taxele celor bogaţi, iar aceată politică a sa a eşuat”, a explicat Mélenchon.

Fostul candidat comunist la alegerile prezidenţiale a afirmat că actuala criză de regim ar fi provocată de politica pe care șeful statului intenționează să o continue. El a reiterat apelul la trecerea la Republica a VI-a, menită să corecteze excesele Republicii a V-a, despre care consideră că și-a atins „limitele”.

Fostul deputat a declarat că partidul comunist radical LFI este pregătit să guverneze, dar a subliniat că acest aspect nu reprezintă „subiectul”.

„Subiectul este că Emmanuel Macron este responsabil, că trebuie să plece şi că poporul francez trebuie să aleagă între politica ofertei scăderii preţului muncii şi politica relansării ecologice şi sociale”, a mai spus Jean-Luc Mélenchon.