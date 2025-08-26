International Republica Moldova între umbra Moscovei și umbrela europeană







Mâine începe vizita liderilor europeni la Chișinău. Mobilizare fără precedent.

Pe 27 august, Chișinăul va primi o vizită cu greutate: Emmanuel Macron, Friedrich Merz și Donald Tusk vin să marcheze Ziua Independenței. Vin să-și reafirme sprijinul pentru securitatea, suveranitatea și parcursul european al Republicii Moldova.

Momentul nu e doar ceremonial; e calculat. La o lună de alegerile parlamentare din 28 septembrie, prezența acestui „triunghi” franco-germano-polonez transmite spre Est un mesaj de descurajare. Dar și spre Vest, un test de credibilitate: Europa își apără prietenii nu doar în comunicate, ci și pe teren.

Contextul e destul de tensionat. Maia Sandu a avertizat asupra unei operațiuni ruse „fără precedent” pentru a deturna scrutinul. De la cumpărare de voturi și finanțări oculte până la fluxuri prin criptomonede estimate la circa 100 de milioane de euro, cu Telegram folosit ca vector de mobilizare și corupere. Când liderul unei țări mici descrie detaliat mecanismele (conturi, curieri, micro-creditare pe numele cetățenilor), nu mai e „alarmism” politic; e plan operațional expus la vedere.

De aceea, vizita nu trebuie citită ca ingerință în jocul intern, ci ca garanție pentru respectarea regulile jocului. În democrațiile fragilizate de războiul hibrid, primul ajutor nu e retorica, ci infrastructura de integritate. Adică bani curați în campanii, spațiu informațional apărat, justiție și poliție care urmăresc rapid banii murdari. Aici, UE și statele invitate la Chișinău pot livra concret, rapid și verificabil.

Suntem partenerul frățesc al Chișinăului poate ancora acest efort cu interconectări energetice și de transport accelerate, cooperare judiciară și – de data asta, decisiv – o prezență robustă în task-force-ul financiar. E testul în care Bucureștiul poate transforma limbajul fratern în capabilități concrete.

Rămâne, desigur, întrebarea echilibrului: cum eviți ca sprijinul european să fie instrumentalizat în bătălia politică internă? Răspunsul ține de transparență și simetrie. Sprijinul trebuie să vizeze instituțiile (Comisia Electorală, poliție, instanțe, watchdog-uri media), nu un partid.

Toate partidele promit stat de drept? Atunci toate acceptă reguli de finanțare și audit identice, cu consecințe reale. Aici, vizita celor trei lideri ar trebui să includă întâlniri nu doar cu președinta Maia Sandu, ci și cu actorii instituționali și, de ce nu, cu societatea civilă care documentează abuzurile.

Republica Moldova nu e un teren liber de joc, iar schimbarea prin bani negri, dezinformare și presiune asupra infrastructurilor critice va întâlni o barieră europeană.

Pentru Chișinău, miza e și mai personală, nuanța Radio România. Scrutinul din 28 septembrie trebuie să fie credibil nu pentru Bruxelles, ci pentru moldoveni. Dacă asta se întâmplă, vizita de la 27 august nu va fi doar o fotografie istorică, ci începutul unui nou tip de garanție pe flancul estic — un amestec de securitate și curățenie democratică.