International Ambasadorul SUA, tatăl ginerelui lui Trump, convocat la Paris după criticile dure la adresa lui Macron







Ambasadorul american în Franța, Charles Kushner, tatăl ginerelui lui Donald Trump, a denunțat duminică „lipsa de acțiuni suficiente” a președintelui francez Emmanuel Macron împotriva antisemitismului, reiterând criticile prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, acuzații considerate de Paris drept „inacceptabile”, potrivit AFP.

Într-o scrisoare adresată șefului statului francez și obținută de AFP, ambasadorul și-a exprimat „profunda îngrijorare cu privire la creșterea antisemitismului în Franța și la lipsa de acțiuni suficiente din partea guvernului francez pentru a-l combate”.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului francez de Externe a declarat că aceste critici „contravin dreptului internațional, în special obligației de neamestec în afacerile interne ale statelor. De asemenea, nu sunt la nivelul calității relației transatlantice dintre Franța și Statele Unite și al încrederii care trebuie să rezulte între aliați”.

Ministerul de Externe de la Paris l-a convocat luni pe ambasadorul SUA, iar autoritățile franceze au precizat că, deși recunosc creșterea actelor antisemite după 7 octombrie 2023, acestea fac dovada mobilizării totale pentru combaterea fenomenului.

Criticile diplomatului american vin la doar câteva zile după ce Benjamin Netanyahu a lansat un atac violent la adresa președintelui francez, acuzându-l că „alimentează focul antisemit” atunci când face apel la recunoașterea internațională a statului Palestina.

În scrisoarea sa, datată 25 august, Kushner a reiterat argumentele lui Netanyahu, afirmând că „declarațiile care denigrează Israelul și gesturile de recunoaștere a unui stat palestinian încurajează extremiștii, incită la violență și pun în pericol identitatea evreiască în Franța”.

Ambasadorul american a subliniat: „Astăzi, nu mai există loc pentru echivoc: antisionismul este antisemitism, punct”. El a atras atenția că „nu trece o zi în Franța fără ca evreii să fie agresați pe străzi, sinagogile și școlile să fie avariate și afacerile deținute de evrei să fie vandalizate. Chiar Ministerul de Interne constată că și grădinițele au fost ținta actelor de vandalism antisemit”.

De asemenea, Kushner a criticat lipsa de cunoștințe a tinerilor francezi despre Holocaust: „aproape jumătate dintre tinerii francezi spun că nu au auzit niciodată de Holocaust. Persistența unei astfel de ignoranțe ne face să punem la îndoială programa școlară din școlile franceze”.

Ambasadorul a elogiat acțiunile președintelui Donald Trump în combaterea antisemitismului și a subliniat necesitatea voinței politice: „liderii noștri pot combate antisemitismul atât timp cât au voința de a acționa”. El l-a îndemnat pe președintele francez Emmanuel Macron „să acționeze cu hotărâre”.

La sfârșitul lunii iulie, Macron a anunțat că Franța va recunoaște Statul Palestina la Adunarea Generală a ONU din septembrie. Ulterior, peste 10 țări occidentale, printre care Canada și Australia, au cerut altor state să urmeze exemplul.

Actele antisemite au crescut semnificativ în Franța începând cu 7 octombrie 2023, odată cu atacurile Hamas împotriva Israelului și izbucnirea războiului în Gaza. Franța găzduiește cea mai mare comunitate evreiască din Europa occidentală, aproximativ 500.000 de persoane, precum și o comunitate arabo-musulmană numeroasă, profund afectată de situația din Gaza, ceea ce face contextul extrem de sensibil și complex.