International Macron: Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine







Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Vladimir Putin nu își dorește pacea în Ucraina, spre deosebire de președintele american Donald Trump.

„Oare cred că preşedintele Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. Oare cred că preşedintele Trump vrea pacea? Da”, a spus şeful statului francez duminică, după reuniunea „Coaliţiei Voluntarilor”.

Macron a subliniat importanța întâlnirii de luni dintre mai mulți lideri europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care va avea loc la Casa Albă cu Trump. El a acuzat că Putin „vrea capitularea Ucrainei”.

În același timp, președintele francez a declarat că își dorește „o Europă puternică, solidă și unită” care să își asume „responsabilitățile”.

„Dacă suntem slabi cu Rusia azi, pregătim conflictele de mâine”, a mai spus acesta.

El a acuzat Rusia că are o atitudine „imperialistă și revizionistă”, afirmând că din 2008 aceasta „nu a încetat să urmărească cucerirea de noi teritorii, să conteste frontierele internaționale și să încalce promisiunile de pace și de neagresiune”.

Macron a avertizat că, într-un context „extrem de grav”, întâlnirea de la Casa Albă marchează „un moment important în conflict și în securitatea Ucrainei”. El a cerut ca Ucraina să fie inclusă automat în negocierile legate de problemele teritoriale.

„Nu pot avea loc discuţii teritoriale despre Ucraina fără liderii ucraineni. Orice acord care ar avea la bază lipsa unei armate ucrainene, o reducere a armatei ucrainene, va fi un acord nesincer, sortit să nu fie respectat”, a mai spus președitele francez.

Potrivit președintelui, orice viitor acord de pace trebuie să includă garanții de securitate pentru Ucraina, menite să oprească Rusia să atace din nou și să înainteze în Europa.

Macron și alți lideri îl vor însoți pe Zelensky pentru a „prezenta un front unit între europeni și ucraineni”, a spus el, și pentru a întreba Statele Unite „în ce măsură” sunt pregătite să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina, potrivit rfi.fr.