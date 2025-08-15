International Cum s-a pregătit Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce documente a analizat în avion







Președintele rus Vladimir Putin va ajunge vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), în Anchorage, Alaska. El va fi întâmpinat la avion de președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru postul rus de televiziune de stat, potrivit The Associated Press.

Un fragment din interviu a fost publicat vineri pe canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin. Dmitri Peskov a declarat că, în cele patru ore de zbor de la Magadan, Putin a analizat documente legate de Ucraina, tensiunile bilaterale, cooperarea economică și problemele internaționale.

În drum spre Anchorage, joi, liderul rus a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, relatează agenția de stat Interfax. Peskov a afirmat că, în această vizită, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii și a depună flori la un memorial din cel de-Al Doilea Război Mondial, dedicat cooperării aeriene dintre fosta Uniune Sovietică și Statele Unite.

AP notează că oprirea lui Putin la Magadan, pe drumul spre Anchorage, este „interesantă”.

🚨 WOW! On his way to America, Putin made a stop in Magadan to honor the U.S.-Soviet Alliance from WWII Putin laid flowers at the Heroes of ALSIB memorial, which commemorates the brutal arctic route where 8K U.S. aircraft were brought into USSR. This could be a good sign! 🤝 pic.twitter.com/hqb3ln3zrT — Nick Sortor (@nicksortor) August 15, 2025

Atitudinea Alaskăi față de liderul de la Kremlin s-a schimbat după invazia Ucrainei din februarie 2022. Consiliul municipal din Anchorage a votat în unanimitate suspendarea parteneriatului de „înfrățire” cu Magadan, stabilit în urmă cu 30 de ani.

La rândul său, consiliul din Juneau a trimis o scrisoare orașului Vladivostok, cu care este „înfrățit”, exprimându-și îngrijorarea.

Președintele SUA și președintele Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.

Un fost consilier al lui președintelui rus a declarat pentru Sky News că liderul rus nu va renunța la „nimic” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.

Serghei Markov a subliniat că „Rusia nu va ceda nimic” și că, dimpotrivă, „va dori să obțină mai mult”. Întrebat despre un posibil acord, el a spus că Moscova ar putea face compromisuri, acceptând să nu preia „marile orașe” din Ucraina „ca parte a viitorului Rusiei”.