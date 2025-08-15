Cum s-a pregătit Putin înainte de întâlnirea cu Trump din Alaska. Ce documente a analizat în avion
- Raluca Dan
- 15 august 2025, 22:27
Președintele rus Vladimir Putin va ajunge vineri, la ora locală 11.00 (22.00, ora României), în Anchorage, Alaska. El va fi întâmpinat la avion de președintele american Donald Trump, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu pentru postul rus de televiziune de stat, potrivit The Associated Press.
Documentele studiate de Putin
Un fragment din interviu a fost publicat vineri pe canalul de Telegram al jurnalistului Pavel Zarubin. Dmitri Peskov a declarat că, în cele patru ore de zbor de la Magadan, Putin a analizat documente legate de Ucraina, tensiunile bilaterale, cooperarea economică și problemele internaționale.
În drum spre Anchorage, joi, liderul rus a făcut o escală la Magadan, în Extremul Orient rus, relatează agenția de stat Interfax. Peskov a afirmat că, în această vizită, Putin s-a întâlnit cu guvernatorul regiunii și a depună flori la un memorial din cel de-Al Doilea Război Mondial, dedicat cooperării aeriene dintre fosta Uniune Sovietică și Statele Unite.
AP notează că oprirea lui Putin la Magadan, pe drumul spre Anchorage, este „interesantă”.
Relațiile Anchorage - Magadan, afectate de războiul din Ucraina
Atitudinea Alaskăi față de liderul de la Kremlin s-a schimbat după invazia Ucrainei din februarie 2022. Consiliul municipal din Anchorage a votat în unanimitate suspendarea parteneriatului de „înfrățire” cu Magadan, stabilit în urmă cu 30 de ani.
La rândul său, consiliul din Juneau a trimis o scrisoare orașului Vladivostok, cu care este „înfrățit”, exprimându-și îngrijorarea.
Summitul din Alaska
Președintele SUA și președintele Rusiei se vor întâlni vineri, 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre războiul din Ucraina.
Un fost consilier al lui președintelui rus a declarat pentru Sky News că liderul rus nu va renunța la „nimic” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina.
Serghei Markov a subliniat că „Rusia nu va ceda nimic” și că, dimpotrivă, „va dori să obțină mai mult”. Întrebat despre un posibil acord, el a spus că Moscova ar putea face compromisuri, acceptând să nu preia „marile orașe” din Ucraina „ca parte a viitorului Rusiei”.
