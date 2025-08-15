International

Trump, despre summitul din Alaska: Vreau să văd încetarea focului

Trump, despre summitul din Alaska: Vreau să văd încetarea foculuiDonald Trump. Sursa foto: x.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Înainte de aterizarea sa la Anchorage, președintele american Donald Trump a vorbit din nou cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One.

Trump: „Vreau să văd încetarea focului”

Președintele american Trump a publicat un nou clip din discuția avută cu jurnaliștii la bordul Air Force One, considerat probabil răspunsul său la o întrebare privind șansele de reușită la summitul cu Putin.

„Nu este nimic bătut în cuie. Vreau anumite lucruri. Vreau să văd încetarea focului. Acest lucru nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel și Zelenski, dar vreau să văd rapid încetarea focului. Nu știu dacă va fi astăzi, dar nu voi fi fericit dacă nu va fi astăzi. Toată lumea a spus că nu poate fi astăzi, dar eu spun doar că vreau să înceteze uciderile”, a spus liderul de la Casa Albă.

„Nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel ca și Zelenski”, a mai spus președintele.

Kremlinul activează o rețea masivă de propagandă online pentru a influența alegerile din Repubica Moldova
Kremlinul activează o rețea masivă de propagandă online pentru a influența alegerile din Repubica Moldova
Codul Rutier 2025: Greșeli aparent minore care pot duce la sancțiuni dure și suspendarea permisului
Codul Rutier 2025: Greșeli aparent minore care pot duce la sancțiuni dure și suspendarea permisului

El susține că Statele Unite nu pierd bani în războiul din Ucraina, ci câștigă, primind „cecuri mari și frumoase” de la NATO pentru livrarea de arme. „Dar asta nu mă interesează . Mă implic în asta pentru a opri crimele”, a mai spus președintele SUA.

Când are loc summitul din Alaska

Întâlnirea dintre președintele SUA și președintele Rusiei va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, și va avea ca subiect principal războiul din Ucraina.

Kremlinul a anunțat, cu o zi înainte, că întâlnirea va începe la ora 22:30, ora României. Vineri, Casa Albă a transmis însă un comunicat în care a precizat un alt program, fixând ora de start la 22:00.

Trump a afirmat, înaintea summitului, că este convins că Putin este dispus să oprească războiul din Ucraina, însă pacea ar necesita, probabil, cel puțin o a doua întâlnire cu liderul Ucrainei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Zeci de partide din România au datorii la bugetul de stat. Lista publicată de ANAF
21:49 - Prima grădină zoo animatronică, inaugurată pe muntele cu cel mai ozonat aer din Europa
21:41 - În Dâmbovița, un minor a vrut să petreacă de Sfânta Maria cu topoare și cuțite
21:28 - Kremlinul activează o rețea masivă de propagandă online pentru a influența alegerile din Repubica Moldova
21:23 - Economia TikTok. Cât valorează 30 de secunde de atenție în 2025
21:18 - Cum era să dispară România în 1916-1917? Eroarea majoră făcută în august 1916

Proiecte speciale