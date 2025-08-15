International Trump, despre summitul din Alaska: Vreau să văd încetarea focului







Înainte de aterizarea sa la Anchorage, președintele american Donald Trump a vorbit din nou cu reporterii aflați la bordul avionului Air Force One.

Președintele american Trump a publicat un nou clip din discuția avută cu jurnaliștii la bordul Air Force One, considerat probabil răspunsul său la o întrebare privind șansele de reușită la summitul cu Putin.

„Nu este nimic bătut în cuie. Vreau anumite lucruri. Vreau să văd încetarea focului. Acest lucru nu are legătură cu Europa. Europa nu-mi spune ce să fac, dar va fi implicată în proces, evident, la fel și Zelenski, dar vreau să văd rapid încetarea focului. Nu știu dacă va fi astăzi, dar nu voi fi fericit dacă nu va fi astăzi. Toată lumea a spus că nu poate fi astăzi, dar eu spun doar că vreau să înceteze uciderile”, a spus liderul de la Casa Albă.

El susține că Statele Unite nu pierd bani în războiul din Ucraina, ci câștigă, primind „cecuri mari și frumoase” de la NATO pentru livrarea de arme. „Dar asta nu mă interesează . Mă implic în asta pentru a opri crimele”, a mai spus președintele SUA.

Întâlnirea dintre președintele SUA și președintele Rusiei va avea loc vineri, 15 august, în Alaska, și va avea ca subiect principal războiul din Ucraina.

Kremlinul a anunțat, cu o zi înainte, că întâlnirea va începe la ora 22:30, ora României. Vineri, Casa Albă a transmis însă un comunicat în care a precizat un alt program, fixând ora de start la 22:00.

Trump a afirmat, înaintea summitului, că este convins că Putin este dispus să oprească războiul din Ucraina, însă pacea ar necesita, probabil, cel puțin o a doua întâlnire cu liderul Ucrainei.