Summitul din Alaska. Pregătirile pentru întâlnirea Trump-Putin, contracronometru

Pregătirile Secret Service pentru întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin în Alaska au intrat într-o „cursă contracronometru”, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Când Trump a anunțat summitul cu doar o săptămână înainte, singurul agent Secret Service aflat deja în Alaska a început imediat pregătirile pentru sosirea, în câteva zile, a sute de membri suplimentari ai echipei, potrivit Ukrainska Pravda.

Misiunea este considerată deosebit de dificilă, deoarece presupune protecția simultană a doi lideri mondiali, fiecare însoțit de propria echipă de securitate „puternic înarmată”. Sursele au afirmat pentru Bloomberg că planificarea a avansat rapid, iar „operațiunea a devenit o cursă totală contra cronometru”.

Deși Secret Service poate transporta în Statele Unite arme, echipamente de comunicații și materiale medicale, geografia Alaska aduce provocări suplimentare. În Anchorage, numărul redus de camere de hotel și oferta limitată de mașini de închiriat au impus aducerea de vehicule și resurse din alte zone ale statului. Automobilele pentru coloanele oficiale sunt trimise cu avioane cargo din SUA continentală.

Întâlnirea va avea loc la Joint Base Elmendorf-Richardson, cea mai mare bază militară din Alaska, situată la mai puțin de 1.000 de mile de Rusia. Baza are spațiu aerian controlat, porți fortificate și acces direct la unități militare, iar publicul nu poate intra în perimetru.

#TRUMP-#PUTIN TO MEET AT #ALASKA MILITARY BASE CNN reports: Anchorage's Joint Base Elmendorf-Richardson selected for historic summit due to "maximum security capabilities", according to 2 #WhiteHouse officials. pic.twitter.com/APMxWen4Lk — Mahalaxmi Ramanathan (@MahalaxmiRaman) August 13, 2025

Guvernatorul Mike Dunleavy a declarat că alegerea unei baze militare „rezolvă multe probleme”, mai ales că zona se află în plin sezon turistic, iar „hotelurile și mașinile sunt puține”. El a menționat că Anchorage a mai găzduit vizite importante, precum cele ale Papei și ale fostului președinte Ronald Reagan, însă a subliniat că acest summit este „unul dintre cele mai mari evenimente” din istoria orașului.

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, protocolul pentru întâlnirile bilaterale de nivel înalt impune reciprocitate totală: orice privilegiu acordat unui lider trebuie oferit și celuilalt. Mișcările lui Putin vor fi coordonate de securitatea rusă, iar Secret Service va asigura supravegherea externă.

Surse citate de Bloomberg au explicat că, dacă zece agenți americani se vor afla la ușa sălii de întâlnire, zece agenți ruși vor sta vizavi, „om pentru om, armă pentru armă”. Această simetrie se respectă de la sosirea cu coloanele oficiale până la așezarea interpreților în sală. Fiecare parte își aduce propriii traducători, iar numărul și dimensiunea sălilor de așteptare securizate pentru lideri sunt stabilite prin negocieri separate.

Sute de agenți au ajuns deja în Anchorage. Hotelurile din centrul orașului sunt ocupate, iar parcurile de închirieri auto au fost golite pentru a asigura vehiculele necesare coloanelor oficiale. Agenți în costume, cu căști discrete, stau la intersecții, în timp ce alții, îmbrăcați civil, se amestecă printre clienții cafenelelor sau vizitatorii parcărilor.

Poliția statului Alaska și forțele locale participă la securizarea traseelor, planificate la nivel de bandă de circulație pentru fiecare viraj. Mișcările vehiculelor celor doi lideri sunt coordonate cu atenție, astfel încât rutele să nu se intersecteze direct și siguranța să fie menținută în permanență.

Trump a declarat, într-o conferință de presă, că se așteaptă ca întâlnirea cu Putin să fie „constructivă”, dar nu a exclus posibilitatea unui rezultat negativ.

El s-a arătat nemulțumit de afirmația președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit căreia Constituția Ucrainei ar trebui modificată pentru a permite cedarea de teritorii în contextul unui eventual acord de pace.

La rândul său, Zelenski a afirmat că întâlnirea Trump-Putin este importantă pentru dialogul bilateral, însă a subliniat că nu pot fi luate decizii pentru Ucraina fără participarea unui reprezentant ucrainean.