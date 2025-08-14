International Trump pregătește o întrevedere istorică între Putin și Zelenski







Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, imediat după discuția sa programată vineri în Alaska. Președintele american a subliniat că această a doua întâlnire depinde de succesul primei discuții și ar putea contribui la identificarea unei soluții în conflictul din Ucraina, în desfășurare de peste trei ani.

Președintele american a precizat că prima întâlnire cu Vladimir Putin, programată la baza militară americană din Anchorage, va fi crucială pentru stabilirea cadrului unei posibile a doua întâlniri trilaterale. „Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri - va fi o întâlnire foarte importantă - dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a declarat Donald Trump în fața presei.

Liderul american a explicat că participarea sa la eventuala întâlnire cu Zelenski și Putin va depinde de modul în care decurge discuția inițială cu președintele rus. „Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire”, a spus Trump, arătând că flexibilitatea rămâne esențială în planificarea diplomatică.

Conform declarațiilor oficiale, întâlnirea din Alaska urmărește identificarea unor soluții pentru conflictul armat din Ucraina, dar Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să înceteze ostilitățile. Până în prezent, președintele american a purtat mai multe conversații directe cu Vladimir Putin pe această temă, încercând să limiteze atacurile asupra populației civile.

În paralel, Trump a avut un apel cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, pe care l-a descris ca fiind „foarte, foarte cordial”. De asemenea, liderul american a comentat incidente recente din Ucraina, în care rachete au lovit clădiri civile, subliniind dificultățile în a convinge Moscova să oprească bombardamentele.

Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă președintele Putin nu va accepta să pună capăt războiului după întâlnirea de vineri, fără a oferi detalii suplimentare.

Liderul american, care în timpul campaniei pentru alegerile din 2024 a promis de mai multe ori că va opri războiul în prima zi de mandat, a înregistrat până acum progrese limitate în negocierea unui acord de pace.

Trump a amenințat cu „sancțiuni secundare” împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei din cauza invaziei din Ucraina, însă termenul limită pentru aceste măsuri a trecut săptămâna trecută fără a fi anunțată vreo acțiune concretă, potrivit themoscowtimes.com