Trump pregătește o întrevedere istorică între Putin și Zelenski
- Andreea Răzmeriță
- 14 august 2025, 06:24
Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, imediat după discuția sa programată vineri în Alaska. Președintele american a subliniat că această a doua întâlnire depinde de succesul primei discuții și ar putea contribui la identificarea unei soluții în conflictul din Ucraina, în desfășurare de peste trei ani.
Donald Trump detaliază planul întâlnirilor
Președintele american a precizat că prima întâlnire cu Vladimir Putin, programată la baza militară americană din Anchorage, va fi crucială pentru stabilirea cadrului unei posibile a doua întâlniri trilaterale. „Unele lucruri importante pot fi obținute în cadrul primei întâlniri - va fi o întâlnire foarte importantă - dar aceasta pregătește terenul pentru o a doua întâlnire”, a declarat Donald Trump în fața presei.
Liderul american a explicat că participarea sa la eventuala întâlnire cu Zelenski și Putin va depinde de modul în care decurge discuția inițială cu președintele rus. „Dacă simt că nu este potrivit să o organizăm pentru că nu am obținut răspunsurile pe care trebuie să le obținem, atunci nu va exista o a doua întâlnire”, a spus Trump, arătând că flexibilitatea rămâne esențială în planificarea diplomatică.
Detalii despre declarațiile oficiale
Conform declarațiilor oficiale, întâlnirea din Alaska urmărește identificarea unor soluții pentru conflictul armat din Ucraina, dar Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă nu va accepta să înceteze ostilitățile. Până în prezent, președintele american a purtat mai multe conversații directe cu Vladimir Putin pe această temă, încercând să limiteze atacurile asupra populației civile.
În paralel, Trump a avut un apel cu lideri europeni, inclusiv cu Volodimir Zelenski, pe care l-a descris ca fiind „foarte, foarte cordial”. De asemenea, liderul american a comentat incidente recente din Ucraina, în care rachete au lovit clădiri civile, subliniind dificultățile în a convinge Moscova să oprească bombardamentele.
Donald Trump și implicațiile geopolitice
Donald Trump a avertizat că Rusia se va confrunta cu „consecințe foarte grave” dacă președintele Putin nu va accepta să pună capăt războiului după întâlnirea de vineri, fără a oferi detalii suplimentare.
Liderul american, care în timpul campaniei pentru alegerile din 2024 a promis de mai multe ori că va opri războiul în prima zi de mandat, a înregistrat până acum progrese limitate în negocierea unui acord de pace.
Trump a amenințat cu „sancțiuni secundare” împotriva partenerilor comerciali ai Rusiei din cauza invaziei din Ucraina, însă termenul limită pentru aceste măsuri a trecut săptămâna trecută fără a fi anunțată vreo acțiune concretă, potrivit themoscowtimes.com
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.