International Zelenski, deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump







Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, înaintea discuțiilor importante cu președintele american Donald Trump. El a afirmat că are încredere că Ucraina va primi garanții de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Președintele ucrainean se va întâlni cu Trump pentru discuții bilaterale în Biroul Oval, urmând ca ulterior președintele american să poarte convorbiri cu liderii europeni.

„Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă”, a afirmat acesta.

Zelenski a subliniat că pacea trebuie să fie una durabilă și a amintit că, în urmă cu câțiva ani, Ucraina a fost obligată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării, în Donbas, iar Putin a folosit acea situație ca punct de plecare pentru un nou atac.

El a adăugat că, în 1994, Ucraina a primit „garanții de securitate” care nu au funcționat și a subliniat că peninsula Crimeea nu ar fi trebuit cedată, așa cum nici Kievul, Odesa sau Harkiv nu au fost cedate după 2022.

„Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî”, a mai spus acesta.

Președintele Ucrainei a mai afirmat că este încrezător în apărarea Ucrainei și în garantarea securității, subliniind că poporul ucrainean va rămâne recunoscător președintelui Trump, americanilor și tuturor partenerilor și aliaților pentru sprijinul oferit.

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!”, a mai scris Zelenski, într-o postare pe X.