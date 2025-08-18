International

Zelenski, deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump

Zelenski, deja la Washington pentru întâlnirea cu TrumpVolodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a sosit la Washington, înaintea discuțiilor importante cu președintele american Donald Trump. El a afirmat că are încredere că Ucraina va primi garanții de securitate cu sprijinul liderilor europeni.

Zelenski a ajuns la Washington

Președintele ucrainean se va întâlni cu Trump pentru discuții bilaterale în Biroul Oval, urmând ca ulterior președintele american să poarte convorbiri cu liderii europeni.

„Am ajuns deja la Washington, mâine (n.r. - luni) mă voi întâlni cu preşedintele Trump. Mâine vom discuta şi cu liderii europeni. Îi mulţumesc preşedintelui SUA pentru invitaţie. Cu toţii împărtăşim dorinţa puternică de a pune capăt rapid şi definitiv acestui război. Iar pacea trebuie să fie durabilă”, a afirmat acesta.

Anexarea Crimeei, un punct de plecare pentru invazia din 2022

Zelenski a subliniat că pacea trebuie să fie una durabilă și a amintit că, în urmă cu câțiva ani, Ucraina a fost obligată să renunțe la Crimeea și la o parte din estul țării, în Donbas, iar Putin a folosit acea situație ca punct de plecare pentru un nou atac.

Elena Lasconi, controlată la primărie de Curtea de Conturi. Nereguli la contabilitate și la consumul electric
Elena Lasconi, controlată la primărie de Curtea de Conturi. Nereguli la contabilitate și la consumul electric
Analiza limbajului gesturilor simbolice din întâlnirea Trump – Putin. De la strângerile de mână la bombardierul B-2
Analiza limbajului gesturilor simbolice din întâlnirea Trump – Putin. De la strângerile de mână la bombardierul B-2
Vladimir Putin

Vladimir Putin. Sursa foto: x.com

El a adăugat că, în 1994, Ucraina a primit „garanții de securitate” care nu au funcționat și a subliniat că peninsula Crimeea nu ar fi trebuit cedată, așa cum nici Kievul, Odesa sau Harkiv nu au fost cedate după 2022.

„Ucrainenii luptă pentru pământul lor, pentru independenţa lor. În prezent, soldaţii noştri înregistrează succese în regiunile Doneţk şi Sumî”, a mai spus acesta.

Zelenski: „Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început”

Președintele Ucrainei a mai afirmat că este încrezător în apărarea Ucrainei și în garantarea securității, subliniind că poporul ucrainean va rămâne recunoscător președintelui Trump, americanilor și tuturor partenerilor și aliaților pentru sprijinul oferit.

„Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăşi l-a început. Şi sper că forţa noastră comună, alături de America şi de prietenii noştri europeni, va obliga Rusia să încheie o pace adevărată. Vă mulţumesc!”, a mai scris Zelenski, într-o postare pe X.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:15 - Ucraina. Trei persoane au murit, iar alte 17 au fost rănite într-un atac aerian rusesc
08:09 - Sentința definitivă în dosarul Vlad Pascu, la Curtea de Apel Constanța. În primă instanță a primit 10 ani
08:01 - Elena Lasconi, controlată la primărie de Curtea de Conturi. Nereguli la contabilitate și la consumul electric
07:54 - Victor Ponta: Măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan pot duce România spre faliment
07:46 - Nicuşor Dan, pregătiri pentru vizita în SUA. Întâlnire posibilă cu Donald Trump, în 2026
07:37 - Noroc neașteptat pentru trei zodii în august 2025

Proiecte speciale