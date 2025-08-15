International Putin și trecutul ascuns al familiei sale. Un episod ținut la secret iese la lumină







O nouă carte despre viața lui Vladimir Putin scoate la lumină evenimente tulburătoare din tinerețea liderului de la Kremlin, inclusiv un episod violent legat de familia sa .

Volumul „Țarul în persoană: Cum ne-a păcălit Vladimir Putin pe toți” oferă detalii despre copilăria și familia acestuia, dezvăluind aspecte până acum necunoscute publicului larg. Potrivit autorilor, tatăl lui Putin a provocat un incident grav care a marcat viața mamei acestuia.

Autorii cărții, Roman Badanin și Anfisa Kormilițîna, descriu un episod petrecut în 1928, în regiunea Tver, când tatăl lui Vladimir Putin a atacat-o pe viitoarea sa soție, Maria Ivanovna, zisă Marusia.

Martora evenimentului povestește că bărbatul, supărat pentru că Marusia nu i-a permis accesul în casă, a folosit o furcă, rănind-o grav la ochi.

Femeia a fost dusă imediat la spital, unde ochiul i-a fost îndepărtat, iar incidentul i-a schimbat pentru totdeauna viața. Cartea evidențiază, de asemenea, comportamentul agresiv al tatălui față de adolescente din comunitate, semnalând un tipar de violență și intimidare.

Aceste detalii subliniază un aspect mai puțin cunoscut al familiei lui Vladimir Putin și creează un context complex pentru înțelegerea formării sale personale și a mediului în care a crescut. Autorii explică cum aceste evenimente au influențat relația lui Putin cu familia și felul în care și-a construit imaginea publică mai târziu.

După tragedia care a lăsat-o pe Marusia fără un ochi, mama lui Vladimir Putin a amenințat că îl va da în judecată pe tatăl ei, dacă acesta nu o va lua de soție.

Pierderea ochiului a fost o sursă permanentă de jenă și stigmatizare pentru femeie, care purta mereu un ochi de sticlă și evita contactul vizual direct. Autorii cărții menționează că aceste traume au afectat profund viața personală a Marusiei, influențând modul în care interacționa cu ceilalți.

În plus, volumul dezvăluie alte detalii controversate despre familia lui Putin, inclusiv zvonuri legate de vârsta mamei la nașterea liderului rus și presupuse comportamente agresive ale tatălui față de tinere din comunitate. Toate aceste elemente contribuie la portretul unui mediu familial dificil, ascuns de imaginea publică impecabilă pe care Vladimir Putin și-a construit-o ulterior.

Relevanța acestor dezvăluiri este deosebită în ceea ce privește percepția internațională asupra lui Vladimir Putin. Autorii sugerează că liderul de la Kremlin și-a ascuns viața personală și traumele familiale, menținând o imagine publică de „perfecțiune” a părinților săi.

Publicarea acestor detalii poate influența modul în care istorici, analiști politici și publicul general interpretează deciziile și comportamentul liderului rus.

Pe plan regional și global, astfel de informații oferă un context mai amplu pentru înțelegerea profilului psihologic al lui Putin și a modului în care trecutul său familial a contribuit la formarea personalității sale politice și la stilul autoritar de guvernare. Cartea ridică întrebări importante despre legătura dintre traumele personale și deciziile publice ale liderilor de rang înalt.