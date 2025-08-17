International Înainte de întâlnirea de la Casa Albă, Zelenski vrea negocieri trilaterale. Trump anunță „progrese mari” cu Rusia







Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski va fi însoțit de șapte lideri europeni la întâlnirea de luni, la Washington, cu președintele american Donald Trump. Întâlnirea la acest nivel este fără precedent, potrivit comentatorilor din presă străină, care ridică și o problemă de organizare a summitului: capacitatea limitată a Biroului Oval de la Casa Albă.

Mai mulți lideri europeni au anunțat că se vor alătura președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, la întâlnirea de luni, cu președintele Donald Trump. Au confirmat participarea:

Prim-ministrul britanic, Keir Starmer

Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni

Cancelarul german, Friedrich Merz

Președintele finlandez, Alexander Stubb

Președintele francez, Emmanuel Macron

Secretarul general al NATO, Mark Rutte

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

Liderii europeni care au confirmat participarea sunt aceiași care au purtat dialogul cu Donald Trump, imediat după summit-ul din Alaska.

Liderii europeni îi oferă lui Volodimir Zelenski întreg sprijinul, pentru întâlnirea de luni, de la Washington, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz.

El a susţinut că întâlnirea pe care Zelenski o va avea luni la Casa Albă nu va fi ”la fel de dificilă, cum a fost cea din februarie”. Atunci, cei doi președinți s-au certat în văzul lumii în Biroul Oval.

Merz a spus că el şi alţi lideri europeni vor avea, duminică, o discuţie cu Zelenski. Îl vor ajuta să pregătească întâlnirea cu Trump. "Vom oferi câteva sfaturi bune", a asigurat cancelarul german.

Volodimir Zelenski a ajuns deja la Bruxelles, unde se întâlneșete cu Ursula von der Leyen la Bruxelles, înainte de o întâlnire virtuală cu o alți lideri europeni.

Videoconferința „coaliției voinței”, programată duminică, va aborda garanțiile de securitate pentru Ucraina. La ședință va participa și președintele României, Nicușor Dan.

Evenimentul are loc în contextul propunerii lui Donald Trump pentru un acord de pace fără încetarea prealabilă a focului, după anexarea de către Rusia a patru regiuni ucrainene.

Pe de altă parte, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat tot duminică, la Bruxelles, că negocierile de pace cu Rusia trebuie să înceapă de la actuala linie a frontului și să îi implice „doar” pe liderii Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite.

„Avem nevoie de negocieri reale, ceea ce înseamnă că ele pot începe acolo unde se află linia frontului acum. Linia de contact este cea mai bună linie pentru discuții (…) Rusia încă nu are succes în regiunea Donețk. Putin nu a reușit să o cucerească în 12 ani, iar Constituția Ucrainei face imposibilă cedarea sau schimbul de teritorii”, a declarat Zelenski, aflat la o conferință de presă alături de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

El a precizat că problema teritorială „trebuie discutată doar de liderii Ucrainei și Rusiei și într-un format trilateral Ucraina–Statele Unite–Rusia”. Potrivit liderului de la Kiev, Rusia nu a arătat până acum disponibilitate pentru o astfel de întâlnire, iar în cazul unui refuz, ar trebui impuse noi sancțiuni.

În același timp, președintele american Donald Trump a publicat un mesaj pe platforma sa Truth Social: „BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” („PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).

Trump nu a oferit explicații suplimentare, însă mesajul survine după summitul său din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin și cu o zi înaintea întâlnirii programate la Casa Albă, unde va primi pe Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen și alți lideri europeni.