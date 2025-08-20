International Franța și Israel, în conflict deschis. Netanyahu, acuzații dure pentru Macron







Antisemitismul a devenit noul motiv de tensiune diplomatică între Israel și Franța, după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a acuzat pe președintele Emmanuel Macron că recunoașterea unui stat palestinian „pune gaz pe focul urii împotriva evreilor”.

Scrisoarea lui Netanyahu, datată duminică și obținută de Politico, critică politica franceză privind Palestina și legătura sa, potrivit premierului israelian, cu incidentelor antisemitice recente din Franța.

Macron a respins acuzațiile drept „eronate și condamnabile”, subliniind angajamentul său de a proteja cetățenii evrei din Franța.

În scrisoarea sa, Netanyahu a subliniat că decizia Franței de a recunoaște Palestina nu este doar un act diplomatic, ci un gest de „compromis periculos” care ar recompensa terorismul Hamas și ar încuraja violența împotriva comunității evreiești din Franța.

„Nu este diplomație, ci cedare. Recompensează terorismul Hamas, înăsprește refuzul acestuia de a elibera ostaticii, încurajează cei care amenință evreii francezi și stimulează ura împotriva evreilor care bântuie acum străzile voastre”, a scris Netanyahu.

Macron, prin biroul său, a calificat aceste afirmații drept „inexacte și de neacceptat”, precizând că va răspunde oficial printr-o scrisoare.

De asemenea, președinția franceză a reiterat eforturile guvernului de a combate antisemitismul, mai ales după atacurile teroriste din 7 octombrie 2023, care au marcat o creștere semnificativă a incidentelor violente împotriva evreilor.

Recunoașterea oficială a statului palestinian a fost anunțată de Macron pe 24 iulie, în pregătirea unei reuniuni a ONU din septembrie, și a generat reacții critice din partea Israelului, care a considerat decizia ca o „recompensă” pentru acțiunile violente ale Hamas din 2023, soldate cu peste 1.200 de victime și circa 250 de ostatici.

În urma atacurilor, Israelul a lansat o campanie militară intensă în Fâșia Gaza, ce a dus la moartea a peste 60.000 de persoane, conform Ministerului Sănătății din Gaza, controlat de Hamas.

Răspunsurile internaționale au fost rapide: Regatul Unit, Canada și Australia au urmat exemplul Franței, recunoscând de asemenea statul palestinian, însă cu rezerve și condiții specifice.

În paralel, Netanyahu a trimis scrisori similare și altor lideri, precum prim-ministrul australian Anthony Albanese, acuzându-i de „alimenta antisemitismul” prin sprijinul acordat recunoașterii Palestinei.

Pe plan intern, guvernul francez raportează o creștere a incidentelor antisemitice de la atacurile din 7 octombrie, însă datele oficiale pentru 2025 nu sunt încă publicate.

Acest context subliniază tensiunea între măsurile diplomatice și necesitatea protejării comunității evreiești din Franța.

Conflictul diplomatic dintre Netanyahu și Macron evidențiază cum antisemitismul poate influența politica externă și percepția internațională.

Criticile israeliene la adresa Franței riscă să tensioneze relațiile bilaterale și să afecteze colaborarea europeană privind securitatea și combaterea terorismului.

La nivel global, decizia Franței de recunoaștere a Palestinei ar putea încuraja alte state să adopte poziții similare, amplificând astfel dezbaterile despre legitimitatea teritorială și protecția minorităților.

Experții avertizează că, în absența unui dialog constructiv, acuzațiile reciproce pot genera efecte negative pe plan social, politică și economic, consolidând stereotipuri și tensiuni religioase în Europa.