International Încă un lider terorist Hamas, eliminat de IDF







Hamas a suferit pierderi semnificative în rândul liderilor săi, după ce IDF a confirmat miercuri moartea comandantului Nukhba, Muhammad Naif Abu Shamala, ucis în Khan Yunis pe 13 august, potrivit Jerusalem Post.

Shamala, implicat direct în atacurile din 7 octombrie 2023 asupra postului militar Ma’aras, a fost responsabil pentru numeroase operațiuni teroriste împotriva forțelor israeliene și a civililor, potrivit declarațiilor oficiale ale armatei.

Declarația IDF a fost emisă în contextul unei serii de operațiuni coordonate împotriva rețelelor militante Hamas în sudul Fâșiei Gaza. Muhammad Naif Abu Shamala, comandant Nukhba, a fost identificat ca unul dintre liderii principali care au orchestrat atacuri directe asupra trupelor israeliene.

Operațiunea care a dus la eliminarea sa a avut loc în Khan Yunis, regiune cu o prezență militară intensă și unde armata israeliană monitorizează atent activitatea Hamas de ani de zile. În același timp, Shin Bet, serviciul de securitate internă israelian, a confirmat că Shamala a fost implicat în atacuri strategice, inclusiv infiltrarea posturilor militare și coordonarea răpirilor de soldați.

În aceeași săptămână, IDF și Shin Bet au confirmat moartea altui membru al Hamas, Jihad Kamal Salem Najjar, implicat în răpirea tânărului Yarden Bibas de la Kibbutz Nir Oz, la 7 octombrie 2023. Najjar a fost ucis pe 10 august în sudul Gaza, iar autoritățile israeliene au subliniat că aceste operațiuni vizează liderii responsabili de atacuri majore împotriva cetățenilor și militarilor israelieni.

Conform informațiilor oficiale, Abdullah Saeed Abd al-Baqin, adjunctul unui comandant Nukhba, a fost ucis pe 7 august. Acesta a participat la raidul asupra bazei IDF de la Erez și la răpirea soldaților Ron Sherman, Nick Beiser și Tamir Nimrodi.

Reacțiile oficiale israeliene au subliniat că aceste operațiuni urmăresc nu doar eliminarea amenințărilor imediate, ci și descurajarea planurilor viitoare de atac.

Bibas, victima răpirii, a mulțumit public IDF și Shin Bet pentru rolul lor în eliminarea lui Najjar, evidențiind importanța acțiunilor coordonate pentru securitatea civilă și militară.

Eliminarea liderilor Hamas în raidurile recente poate avea implicații semnificative asupra structurii organizației și capacității sale de a opera atacuri complexe.

Experții militari estimează că pierderea coordonatorilor Nukhba reduce temporar eficiența grupării în planificarea de operațiuni militare și răpiri.

În plan regional, acest context poate influența dinamica conflictului israeliano-palestinian, determinând ajustări tactice și strategice atât în rândul Hamas, cât și al forțelor de securitate israeliene.