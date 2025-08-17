International Israelul, atac asupra infrastructurii energetice a Yemenului. Avertisment pentru rebelii houthi







Continuă tensiunile în Orientul Mijlociu. Armata israeliană a anunţat că a bombardament un „sit energetic” utilizat de rebelii houthi. În acelaşi timp, postul de televiziune Al-Massira, apropiat acestora, a relatat citând o sursă din apărarea civilă, că atacul a vizat o centrală electrică aflată în capitala Yemenului, controlată de houthi.

Armata a anunţat că a efectuat un raid la circa 2.000 de kilometri de Israel, în centrul Yemenului, vizând o infrastructură energetică controlată de rebelii houthi.

Potrivit comunicatului, atacul a fost răspunsul la loviturile repetate ale houthi împotriva Israelului şi cetăţenilor săi, inclusiv prin rachete sol-sol şi drone.

„Aceste raiduri au fost efectuate ca răspuns la atacurile repetate împotriva statului Israel şi a cetăţenilor săi, inclusiv lansarea de rachete sol-sol şi drone”, a anunțat armata.

Forţele israeliene susţin că houthi acţionează sub conducerea şi finanţarea regimului iranian, cu scopul de a afecta Israelul şi aliaţii săi, desfăşurând totodată activităţi teroriste asupra rutelor maritime şi comerciale.

🎯STRUCK: A Houthi terrorist infrastructure site, 2,000 km away in Sanaa, Yemen. The strike was in response to repeated Houthi missile & UAV attacks on Israel. Directed & funded by Iran, the Houthis exploit the seas to threaten Israel & global trade. pic.twitter.com/5T0eI35Qns — Israel Defense Forces (@IDF) August 17, 2025

Armata a subliniat că rămâne decisă să elimine orice ameninţare la adresa statului ori de câte ori este necesar. Rebelii houthi efectuează în mod constant atacuri cu rachete şi drone asupra teritoriului israelian, motivându-şi acţiunile prin sprijinul faţă de palestinienii din Fâşia Gaza.

Între timp, Gaza se confruntă cu efectele unui război devastator început pe 7 octombrie 2023, după un atac lansat de mişcarea islamistă Hamas asupra Israelului. Replica israeliană a dus la mii de victime şi a agravat o criză umanitară majoră în regiune.

Pe 7 iulie, armata israeliană a anunțat lansarea unor atacuri aeriene asupra mai multor obiective ale rebelilor Houthi din Yemen, într-o escaladare a tensiunilor regionale. Loviturile au vizat porturile Hodeidah, Ras Isa și Salif, precum și o centrală electrică din zona Ras Qantib.

Atacurile din iulie au fost lansate după o lună de pauză. Ulterior, armata israeliană a informat că două rachete au fost lansate din Yemen către Israel.