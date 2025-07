Israel, primul atac major în Yemen, după o lună de pauză

Într-o escaladare a tensiunilor din regiune, armata israeliană a anunțat luni dimineață că a lansat atacuri aeriene asupra mai multor obiective Houthi din Yemen. Loviturile au vizat porturile Hodeidah, Ras Isa și Salif, precum și o centrală electrică situată în zona Ras Qantib. Potrivit autorităților israeliene, operațiunile au fost declanșate ca răspuns la atacurile repetate ale grupării Houthi împotriva Israelului.

Atacurile aeriene marchează prima intervenție militară israeliană în Yemen după aproape o lună de pauză. Ulterior, armata israeliană a transmis că două rachete au fost lansate din Yemen spre teritoriul israelian. Deși s-au încercat interceptări, autoritățile militare au precizat că rezultatele sunt încă analizate. Serviciile medicale israeliene au declarat că nu au primit apeluri privind victime sau pagube materiale în urma acestor lansări, potrivit Reuters.

De la izbucnirea conflictului din Gaza în octombrie 2023, rebelii Houthi – susținuți de Iran – au efectuat atacuri asupra Israelului și a traficului maritim din Marea Roșie, într-un gest declarat de solidaritate cu populația palestiniană. Majoritatea proiectilelor și dronelor lansate către Israel fie au fost interceptate, fie nu și-au atins ținta.

Una dintre țintele atacate de Israel a fost nava Galaxy Leader, aflată în portul Ras Isa și capturată de Houthi la sfârșitul anului trecut. Potrivit armatei israeliene, rebelii au instalat un sistem radar pe navă, folosit pentru a monitoriza circulația vaselor în apele internaționale – o acțiune calificată drept amenințare la securitatea maritimă globală.

