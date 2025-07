Alertă în Israel. Proiectil Houthi, interceptat de apărarea antiaeriană

Armata israeliană a anunțat joi că a interceptat cu succes un proiectil lansat din Yemen, după ce alarmele de raid aerian au fost activate în mai multe regiuni ale țării. Incidentul vine în contextul intensificării atacurilor transfrontaliere din partea rebelilor Houthi, susținuți de Iran, care au revendicat în repetate rânduri astfel de acțiuni ca gesturi de solidaritate față de populația palestiniană din Gaza, potrivit Reuters.

Sistemele de apărare aeriană israeliene au fost puse în alertă maximă în urma detecției lansării rachetei. Potrivit unui comunicat oficial, racheta a fost doborâtă înainte să provoace pagube sau victime. În zonele vizate, populația a fost evacuată temporar sau s-a refugiat în adăposturi antiaeriene.

Mișcarea Houthi, care deține controlul asupra celor mai populate teritorii din Yemen, a adoptat o poziție ofensivă clară în ceea ce privește conflictul israelo-palestinian. De la declanșarea ofensivei israeliene în Gaza, la finalul anului 2023, rebelii au lansat zeci de drone și rachete în direcția Israelului și au atacat frecvent coridoarele maritime din regiune.

Autoritățile din Gaza susțin că peste 57.000 de persoane și-au pierdut viața în urma operațiunilor militare israeliene din enclava palestiniană. Acest bilanț a fost invocat de liderii Houthi ca justificare morală pentru atacurile lor.

