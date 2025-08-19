International Elveția îi va acorda „imunitate” lui Putin, dacă va participa „la o Conferință de Pace”







Elveția îi va acorda „imunitate” președintelui rus Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, dacă acesta va participa „la o Conferință de Pace”, a anunțat marți ministrul de Externe Ignazio Cassis, într-o conferință de presă.

Elveția îi va oferi „imunitate” lui Putin, vizat de un mandat al Curții Penale Internaționale, dacă va participa „la o Conferință de Pace”, a anunțat Ignazio Cassis într-o conferință de presă comună la Berna, alături de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

Guvernul federal elvețian a stabilit anul trecut „regulile pentru acordarea imunității unei persoane pe numele căreia există un mandat internațional de arestare”, a mai spus Cassis.

Șeful diplomației elvețiene a precizat că Guvernul a stabilit că va acorda imunitate doar „dacă această persoană vine la o Conferință de Pace, nu dacă vine din motive private”.

În contextul în care liderii americani, europeni și ucraineni s-au reunit luni pentru a pune bazele negocierilor dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat că Geneva ar putea fi locul neutru pentru eforturile de pace.

„Va fi (găzduită de) o țară neutră, poate Elveția – eu insist pentru Geneva – sau o altă țară. Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale, acestea s-au desfășurat la Istanbul”, a spus Macron într-un interviu difuzat marți pe canalul de știri francez LCI.

Macron a declarat că Franța și Marea Britanie vor organiza marți o reuniune cu alți aliați ai Ucrainei pentru a „îi ține la curent cu ceea ce s-a decis” la Washington cu privire la acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina, un punct cheie al discuțiilor cu Trump.

„Imediat după aceea, vom începe lucrările concrete cu americanii”, a mai spus aesta.

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis în urmă cu doi ani un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzat de crime de război în Ucraina. Informația a fost făcută publică prin intermediul unui comunicat de presă, citat de CNN și The Guardian.

„Domnul Vladimir Vladimirovici Putin, născut la 7 octombrie 1952, președinte al Federației Ruse, este presupus a fi responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copiilor) și transfer ilegal al populației (copiilor) din teritoriile ocupate ale Ucrainei pe teritoriul Federației Ruse”, se arată în comunicat.