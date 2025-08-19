International

Elveția îi va acorda „imunitate” lui Putin, dacă va participa „la o Conferință de Pace”

Elveția îi va acorda „imunitate” lui Putin, dacă va participa „la o Conferință de Pace”Vladimir Putin. Sursa foto: x.com
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Elveția îi va acorda „imunitate” președintelui rus Vladimir Putin, vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională, dacă acesta va participa „la o Conferință de Pace”, a anunțat marți ministrul de Externe Ignazio Cassis, într-o conferință de presă.

Putin, „imunitate”, dacă va participa la o Conferință de Pace

Elveția îi va oferi „imunitate” lui Putin, vizat de un mandat al Curții Penale Internaționale, dacă va participa „la o Conferință de Pace”, a anunțat Ignazio Cassis într-o conferință de presă comună la Berna, alături de ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

Guvernul federal elvețian a stabilit anul trecut „regulile pentru acordarea imunității unei persoane pe numele căreia există un mandat internațional de arestare”, a mai spus Cassis.

Șeful diplomației elvețiene a precizat că Guvernul a stabilit că va acorda imunitate doar „dacă această persoană vine la o Conferință de Pace, nu dacă vine din motive private”.

Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
Un secol de istorie refăcut. Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase
Un secol de istorie refăcut. Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase

Macron: Întâlnirea ar putea fi la Geneva

În contextul în care liderii americani, europeni și ucraineni s-au reunit luni pentru a pune bazele negocierilor dintre Volodimir Zelenski și Vladimir Putin, președintele francez Emmanuel Macron a sugerat că Geneva ar putea fi locul neutru pentru eforturile de pace.

„Va fi (găzduită de) o țară neutră, poate Elveția – eu insist pentru Geneva – sau o altă țară. Ultima dată când au avut loc discuții bilaterale, acestea s-au desfășurat la Istanbul”, a spus Macron într-un interviu difuzat marți pe canalul de știri francez LCI.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron. Sursă foto: Facebook

Macron a declarat că Franța și Marea Britanie vor organiza marți o reuniune cu alți aliați ai Ucrainei pentru a „îi ține la curent cu ceea ce s-a decis” la Washington cu privire la acordarea de garanții de securitate pentru Ucraina, un punct cheie al discuțiilor cu Trump.

„Imediat după aceea, vom începe lucrările concrete cu americanii”, a mai spus aesta.

Mandatul de arestare, emis acum doi ani

Curtea Penală Internațională (CPI) a emis în urmă cu doi ani un mandat de arestare pe numele lui Putin, acuzat de crime de război în Ucraina. Informația a fost făcută publică prin intermediul unui comunicat de presă, citat de CNN și The Guardian.

„Domnul Vladimir Vladimirovici Putin, născut la 7 octombrie 1952, președinte al Federației Ruse, este presupus a fi responsabil pentru crima de război de deportare ilegală a populației (copiilor) și transfer ilegal al populației (copiilor) din teritoriile ocupate ale Ucrainei pe teritoriul Federației Ruse”, se arată în comunicat.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:49 - Administrația Trump ar urma să cumpere o participație de 10% la Intel
16:39 - 1.000 de lei pentru instigare la ură. Schema protestelor ilegale a lui Ilan Șor
16:32 - Liderul PSD Iaşi respinge ideea unei guvernări cu AUR. Motivele invocate de Bogdan Cojocaru
16:19 - Exclusiv. Noutăți la controlul ANAF în 2025. Ce au voie să facă agenții Fiscului și ce este abuz
16:14 - Inginerul „vrăjitor” al betonului armat și magia Bucureștiului care a prins modernitatea din urmă
16:05 - Energie nucleară pentru AI-ul Google. Compania a încheiat primul acord de furnizare cu o centrală din Tennesse

Proiecte speciale