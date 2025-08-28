International Un european din cinci riscă sărăcia după pensionare







Sărăcia la bătrânețe amenință o parte semnificativă a populației europene, avertizează Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA), potrivit Politico.

Potrivit președintei instituției, Petra Hielkema, una din cinci persoane de pe continent se confruntă deja cu riscul de a trăi sub pragul sărăciei după pensionare, iar perspectiva este tot mai îngrijorătoare pe măsură ce populația Europei îmbătrânește și presiunea asupra bugetelor publice crește.

Petra Hielkema a explicat că Europa se apropie de o criză structurală a pensiilor, care riscă să devină o problemă socială de amploare.

În următoarele patru decenii, raportul dintre angajați și pensionari se va înjumătăți: de la trei la unu în prezent, se va ajunge la doar 1,5 lucrători activi pentru fiecare pensionar.

Conceptul de sărăcie la bătrânețe reflectă lipsa resurselor financiare suficiente pentru o viață decentă, dependența de ajutoare sociale și accesul limitat la servicii de sănătate sau îngrijire.

Femeile sunt mai expuse riscului, având o probabilitate cu 30% mai mare decât bărbații de a se confrunta cu dificultăți financiare după retragerea din activitate, potrivit datelor EIOPA.

Modelul tradițional european, bazat aproape exclusiv pe pensiile de stat, devine nesustenabil pe fondul creșterii speranței de viață și al scăderii natalității. Cheltuielile pentru sănătate și îngrijirea persoanelor vârstnice amplifică presiunea asupra bugetelor publice.

În acest context, EIOPA și Comisia Europeană promovează dezvoltarea unor sisteme complementare de economisire și investiții: pensii ocupaționale, conturi individuale digitale pentru fiecare cetățean, precum și stimulente fiscale pentru acumularea de economii destinate vârstei de pensionare.

Modelele de succes din Scandinavia, unde pensiile publice sunt combinate cu fonduri ocupaționale și investiții private, arată că diversificarea surselor de venit la bătrânețe reduce riscul de sărăcie.

În schimb, state din sudul și estul Europei, unde predomină pensiile de stat, rămân vulnerabile.

Printre măsurile aflate în discuție se află înscrierea automată a angajaților în fondurile de pensii ocupaționale, după modelul deja implementat în Marea Britanie, Italia și Polonia.

Angajații ar fi incluși implicit, cu posibilitatea de a renunța doar printr-o decizie explicită. Studiile arată că, acolo unde a fost aplicat, acest mecanism a crescut semnificativ economisirea pentru vârsta pensionării.

Reforma ar putea fi extinsă și la persoanele care lucrează pe cont propriu sau în economia de tip „gig”, adesea lipsite de protecție socială.

Totuși, aplicarea acestor măsuri depinde de guvernele naționale, iar subiectul rămâne unul sensibil politic, după cum o arată dezbaterile aprinse din Franța și Germania în jurul reformelor de pensii.