EVZ Special

Nicușor Dan a pus ochii pe Servicii. Contrapunct la 12:00

Nicușor Dan a pus ochii pe Servicii. Contrapunct la 12:00
Comentează știrea

Nicușor Dan a pus ochii pe Servicii. Contrapunct la 12:00

Multă vreme, serviciile de informații ale României au stat fără stăpân. Președintele Nicușor Dan se grăbește să rezolve situația.

Din inițiativă proprie sau împins de la spate? Poate aflăm în podcastul de azi.

Dan Andronic și Mirel Curea, cu ochi fini de jurnaliști bătrâni, vor încerca să vadă ce mister este în spatele acestui demers al înalților noștri demnitari.

Cum convingea poporul Sebastian Popescu, corupătorul de minori, să-l voteze președinte. Cu SUA avea o problemă
Cum convingea poporul Sebastian Popescu, corupătorul de minori, să-l voteze președinte. Cu SUA avea o problemă
Moscova provoacă NATO. Avion de spionaj rusesc „invizibil”, interceptat în Marea Baltică
Moscova provoacă NATO. Avion de spionaj rusesc „invizibil”, interceptat în Marea Baltică

Subiecte mai sunt la greu.

Ce se ascunde în spatele atacului șefului DNA, Marius Voineag?

Poate e din cauza „Dosarului Coldea”?!

E încă vară, dar la noi nu se liniștesc apele.

De la 12:00, live, pe canalul deYouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:08 - Statele Unite resping acordurile parțiale cu Hamas. Ce urmează pentru Gaza
13:59 - Cum convingea poporul Sebastian Popescu, corupătorul de minori, să-l voteze președinte. Cu SUA avea o problemă
13:49 - Legea de recrutare se schimbă pentru tinerii de 18-22 de ani
13:40 - Cursul valutar, 27 august 2025. Euro și dolarul american continuă să crească
13:33 - Moscova provoacă NATO. Avion de spionaj rusesc „invizibil”, interceptat în Marea Baltică
13:21 - Mai repede pe litoralul bulgăresc. România face un drum de importanță strategică

Proiecte speciale