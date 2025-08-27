Politica

Pe cine ar vrea Nicușor Dan pentru SRI și SIE și cum au reacționat liderii Coaliției

Pe cine ar vrea Nicușor Dan pentru SRI și SIE și cum au reacționat liderii CoalițieiNicușor Dan. Sursa foto: Facebook/Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan i-a anunțat, marți, pe liderii Coaliției, Ilie Bolojan (PNL) și Sorin Grindeanu (PSD), că intenționează să propună două persoane pentru conducerea principalelor servicii de informații din România: Serviciul Român de Informații (SRI) și Serviciul de Informații Externe (SIE), potrivit

Cele două nume propuse pentru SRI și SIE

Președintele s-a întâlnit marți separat cu Bolojan și Grindeanu, înaintea unei discuții în plenul Coaliției. Potrivit surselor România TV, liderii PSD și PNL ar fi reacționat mai degrabă cu indignare decât cu susținere. Liderul PSD i-ar fi spus direct șefului statului că „PSD nu acceptă așa ceva”.

Potrivit unor surse politice, pentru conducerea SRI ar urma să fie propus Gabriel Zbârcea, avocat cunoscut, iar pentru șefia SIE ar urma să fie propus Marius Gabriel Lazurca, ambasador al României în Mexic.

Zbârcea și Lazurca, luați în calcul pentru conducerea celor două instituții

Gabriel Zbârcea este avocat, fondator și partener coordonator al uneia dintre cele mai influente firme de avocatură din România. Are o experiență profesională atât în mediul privat, cât și în cel public. În 2005 a condus, pentru o scurtă perioadă, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) și a lucrat ca consilier de stat în aparatul premierului.

Gabriel Zbârcea

Gabriel Zbârcea. Sursa foto: tuca.ro

Marius Gabriel Lazurca are o carieră îndelungată în diplomație. A reprezentat România ca ambasador la Vatican, în Republica Moldova, Ungaria și, în prezent, în Mexic. Este doctor în istorie-antropologie, titlu obținut la Sorbona, și este cunoscut pentru profilul său intelectual și diplomatic respectat.

Marius Gabriel Lazurca

Marius Gabriel Lazurca. Sursa foto: Facebook/Ambasada României în Mexic

Validarea propunerilor depinde de Coaliție

Nominalizările pentru conducerea SRI și SIE urmează o procedură parlamentară complexă. Propunerile președintelui sunt analizate mai întâi de comisiile de control ale serviciilor, apoi ajung la vot în plenul reunit al Parlamentului. Pentru validare este necesar sprijinul majorității parlamentarilor prezenți, iar votul se desfășoară în secret.

Fără sprijinul PSD și PNL, șansele ca Zbârcea și Lazurca să fie validați sunt reduse. În aceste condiții, dacă președintele nu ajunge la un compromis cu Coaliția, riscă un eșec politic major.

