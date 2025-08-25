Politica Grindeanu vrea aprobarea Pachetului II în PSD înainte de asumarea răspunderii







Premierul Ilie Bolojan și președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, au discutat duminică seara despre Pachetul II de măsuri fiscale. Premierul intenționa să își asume răspunderea în Parlament în această săptămână, însă Grindeanu i-a spus că propunerile trebuie aprobate mai întâi de PSD, potrivit surselor știripesurse.ro.

Premierul anunțase că își va asuma răspunderea în fața Parlamentului în această săptămână, însă tensiunile din coaliție sunt majore. Potrivit știripesurse.ro, cei doi lideri au avut o discuție finală duminică seara, iar în această dimineață, la ședința conducerii PSD, Grindeanu ar urma să le prezinte colegilor ultimele modificări.

Cu toate acestea, planul de redresare economică rămâne încă incert, deși social-democrații cer includerea lui în pachetul de măsuri fiscale. Nu este clar nici cum va fi stabilită impozitarea profiturilor externalizate de multinaționale, nici care va fi capitalul social necesar pentru înființarea unei afaceri.

Până când social-democrații nu vor fi de acord, premierul nu poate adopta pachetul II în ședința de Guvern pentru a-l trimite în Parlament.

Surse politice au mai afirmat, potrivit știripesurse.ro, că din acest motiv, asumarea răspunderii ar putea fi amânată până săptămâna viitoare, odată cu începerea sesiunii parlamentare de toamnă, după ce toate solicitările PSD vor fi clarificate.

Una dintre cele mai discutate prevederi este legată de pensiile de serviciu ale magistraților. Proiectul prevede:

vârsta minimă de pensionare la 65 de ani;

o vechime în muncă de 35 de ani;

cel puțin 25 de ani în magistratură;

pensia netă nu poate depăși 70% din venitul net din ultima lună de activitate.

„Când am fost președinte interimar, am constatat că aproape toate cererile de pensionare veneau de la magistrați de 48 de ani. Este inadmisibil ca un magistrat să iasă la pensie la o astfel de vârstă, în plină maturitate profesională”, a spus premierul în luna iulie, la Digi24.

Pachetul mai prevede o reorganizare a administrației publice, cu reducerea a peste 40.000 de posturi la nivel local și central, tăieri în cabinetele demnitarilor și la prefecturi, dar și diminuarea personalului din poliția locală.

În sănătate, Guvernul pregătește proiecte-pilot care prevăd salarizarea personalului medical în funcție de performanță și finanțarea spitalelor după numărul real de cazuri tratate. Totodată, internările fictive vor fi sancționate.