Economie Pachetului II de măsuri, o povară pe umerii antreprenorilor: Îi afectează exact pe cei de bună credință







Eliminarea eșalonării simplificate și modificările aduse celei clasice îi afectează antreprenorii de bună credință, avertizează avocata Luisiana Dobrinescu, managing partner Dobrinescu Dobrev SCA. Potrivit acesteia, măsurile din Pachetul ll reprezintă o povară pe umerii celor care se confruntă cu dificultăți financiare.

„Moartea contribuabilului nu ajută pe nimeni: nu produce contribuții de asigurări sociale, nu produce TVA și nici nu achită arieratele, afirmă avocata.

Eșalonarea simplificată permite plata datoriilor în cel mult 12 luni, fără ca debitorul să fie obligat să ofere garanții, în timp ce eșalonarea clasică se întinde pe maximum 5 ani și necesită constituirea de garanții care să acopere obligațiile fiscale.

Avocata Luisiana Dobrinescu atrage atenția că propunerile de modificare a eșalonărilor la plată sunt îngrijorătoare.

„Practic, Pachetul 2 al Guvernului Bolojan elimină complet eșalonarea simplificată, iar pentru obținerea și/sau menținerea eșalonării clasice impune constituirea unei garanții personale din partea beneficiarului real (asociat/administrator). Ambele măsuri par foarte grave”, a explicat ea.

Aceste măsuri limitează considerabil posibilitatea contribuabililor de a-și reveni în fața unor datorii fiscale semnificative, mai spune avocata.

Potrivit acesteia, ele obligă asociații și administratorii să răspundă solidar pentru datoriile companiei, ceea ce ar trebui să fie o măsură excepțională, aplicată doar când aceste persoane au contribuit intenționat la acumularea debitelor. În al treilea rând, spune avocata, noile modificări ignoră posibilitatea ca ANAF să greșească în calculul datoriilor, iar în multe situații debitele sunt anulate abia după ani de procese, timp în care contribuabilul rămâne dependent în eșalonare.

„Eliminarea eșalonării simplificate, utilizată la scară largă de către contribuabili și care a dus întotdeauna la încasări rapide pentru bugetul de stat (perioada fiind de maximum 12 luni), și introducerea obligației de garantare cu averea personală a eșalonărilor clasice vor descuraja orice antreprenor, inclusiv companiile mari”, a mai spus Luisiana Dobrinescu.

Avocata subliniază că orice contribuabil ar trebui să aibă mereu un plan de rezervă, pentru a-și putea gestiona și asuma riscurile afacerii. În țările nordice, de exemplu, datoriile fiscale stabilite după inspecții sunt adesea negociate direct cu autoritățile fiscale, astfel încât contribuabilul să poată supraviețui și să achite cât mai mult din suma datorată.

„Pentru unii despre care se consideră că au abuzat, Ministerul Finanțelor modifică cele două eșalonări, lovindu-i și pe ceilalți. O legislație onestă nu se poate baza pe principiul relei credințe și a prezumției de hoț, chiar dacă, câteodată, există excepții care confirmă regula”, a încheiat avocata.