International Trump se va adresa Adunării Generale a ONU pe 23 septembrie







Donald Trump urmează să se adreseze Adunării Generale a ONU la 23 septembrie, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit AFP.

Evenimentul are loc în contextul în care președintele american a retras Statele Unite din mai multe structuri internaționale după revenirea sa la Casa Albă, în ianuarie. Trump și-a motivat deciziile prin costurile ridicate pe care, în opinia sa, ONU le implică pentru contribuabilii americani.

Discursul său este așteptat cu interes, întrucât va marca prima sa intervenție în fața liderilor mondiali de la revenirea în funcție și ar putea contura noua strategie a Washingtonului pe plan global.

Trump a avut în trecut o relație tensionată cu Națiunile Unite, pe care le-a considerat adesea ineficiente și costisitoare. În perioada anterioară la Casa Albă, el a criticat nivelul contribuțiilor financiare americane și a susținut că SUA plătesc disproporționat față de alte state membre.

După ce a revenit la putere, a retras Washingtonul din mai multe instanțe și agenții ONU, justificând deciziile prin nevoia de a proteja interesele naționale și de a limita cheltuielile. Trump consideră că ONU presupune costuri prea mari pentru SUA. Liderul republican destabilizează arhitectura mondială printr-o abordare diplomatică pragmatică, uneori cu tente autoritare

Spre deosebire de alți lideri, Trump a mizat pe o direcție naționalistă fermă pentru Statele Unite. Încă din campania prezidențială din 2016, a subliniat că principiul ”America First” va reprezenta fundamentul administrației sale. Mesajul a fost reluat și în discursul inaugural din 2017, când a declarat că, de atunci înainte, «America va fi mereu pe primul loc.

Cea de-a 80-a sesiune a Adunării Generale a ONU va începe pe 9 septembrie 2025, iar două săptămâni mai târziu, pe 23 septembrie, va începe Dezbaterea Generală la nivel înalt. Cu ocazia marcării a opt decenii de existență, liderii lumii se vor reuni la New York pentru a căuta puncte de convergență și soluții comune în fața provocărilor globale