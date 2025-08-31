Monden Nicușor Dan, surprins lângă o ispită de la Insula Iubirii. Momentul a fost imortalizat







Preșesintele României Nicușor Dan a participat duminică la „Marea Dictare Națională”, eveniment organizat în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde prezența sa a atras atenția publicului și a mass-media.

La eveniment a participat și Cristina Scarlevschi, ispită în sezonul nouă al emisiunii „Insula Iubirii”, care nu a ezitat să profite de ocazie pentru a se fotografia alături de președintele României și de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Cine este Cristina Scarlevschi

Cristina Scarlevschi, 31 de ani, originară din Republica Moldova, și-a construit notorietatea prin participarea la „Insula Iubirii”, unde a atras rapid atenția telespectatorilor datorită carismei și prezenței scenice.

În prezent, ea activează ca instructor de pole dance, combinând pasiunea pentru dans cu un stil de viață activ și orientat către fitness.

Tânăra a explicat că dansul îi oferă un sentiment de libertate: „Mă simt complet liberă atunci când mă mișc și creez”. Această dedicare pentru sport și expresivitate corporală a făcut ca aparițiile sale să fie memorabile și în afara platourilor de filmare.

Pe lângă participarea la evenimentul oficial de la Chișinău, Cristina Scarlevschi a mai atras atenția recent printr-un dans la bară într-o parcare, realizat în plină zi. Îmbrăcată într-o ținută provocatoare, cu cizme lungi și tocuri înalte, ea a reușit să surprindă trecătorii și să adune mii de vizualizări și comentarii admirative pe rețelele sociale.

În dreptul clipului, tânăra a glumit: „M-am abținut cît am putut să nu-l pun…Dar l-am pus 😁🙈”.

„Marea Dictare Națională” este un eveniment cultural și educațional de amploare, care atrage participanți din toate categoriile sociale și oferă oportunitatea unor întâlniri simbolice între lideri și cetățeni.

Prezența lui Nicușor Dan alături de Maia Sandu la Chișinău a fost un semn al colaborării și dialogului între România și Republica Moldova, iar pentru Cristina Scarlevschi a reprezentat o șansă unică de a fi fotografiată cu doi lideri importanți ai regiunii.