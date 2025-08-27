Monden Câți bani a produs „Insula Iubirii”. Emisiunea a fost lider de audiență







Sezonul 9 al emisiunii „Insula Iubirii” a fost lider de audiență la nivel național. Popularitatea emisiunii s-a reflectat și în încasările postului Antena 1, care au atins sume uriașe. Emisiunea a avut premiera pe 21 iulie 2025 și a reușit să capteze rapid atenția publicului. Conform datelor de audiență, primele ediții au înregistrat o medie de aproximativ 760.000 de telespectatori pe minut, la nivel național.

În rândul publicului urban, producția s-a clasat pe primul loc în topul programelor difuzate în acea seară, cu un total de 460.000 de urmăritori. Punctul maxim de audiență, cunoscut drept „minutul de aur”, a fost atins la ora 23:32, când emisiunea era urmărită simultan de circa un milion de telespectatori din întreaga țară.

La fel ca în sezoanele anterioare, formatul emisiunii aduce în prim-plan tensiuni, confruntări, intrigi, legături sentimentale neașteptate și momente de vulnerabilitate, toate acestea contribuind la succesul emisiunii.

Cu aceste rezultate, Antena 1 s-a clasat pe poziția a doua în topul audiențelor, fiind depășită doar de Pro TV. Datele reflectă interesul constant al publicului pentru formatul de tip reality show, chiar și după multiple sezoane difuzate.

Antena 1 a înregistrat încasări semnificative din difuzarea reclamelor, potrivit unei analize privind veniturile generate de un sezon complet al unei emisiuni. Pentru fiecare calup publicitar cu o durată estimată între 6 și 8 minute, postul de televiziune ar încasa aproximativ 200.000 de euro.

Într-un episod obișnuit sunt incluse șase astfel de calupuri, ceea ce echivalează cu un venit de aproximativ 1,2 milioane de euro per ediție. Raportat la un total de 21 de episoade, suma cumulată obținută din publicitate s-ar ridica la circa 25 de milioane de euro, scriu jurnaliștii de la cancan.ro.