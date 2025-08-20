Monden „Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor”, noua aplicație lansată de Antena 1. Jocul, disponibil pe Android și iOS







Insula Iubirii își surprinde din nou telespectatorii. Antena 1 a lansat primul joc inspirat de reality show, intitulat „Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor”. Începând cu data de 19 august, aplicația poate fi descărcată pe Android și iOS, se arată în comunicatul de presă al Antena 1.

Noul joc le permite fanilor să intre în rolul concurenților sau al ispitelor și să parcurgă toate etapele show-ului, de la discuțiile de dimineață și întâlnirile romantice, până la ceremoniile focului.

Personajele au trăsături proprii, pe care utilizatorii le pot descoperi pe parcursul unei experiențe ce se desfășoară pe mai multe zile și include diverse acțiuni, asemenea emisiunii.

La final, la fel ca în emisiune, jucătorul trebuie să decidă modul în care pleacă acasă. Dacă a făcut parte dintr-un cuplu, va hotărî dacă își continuă relația începută sau dacă alege să își construiască viitorul alături de o ispită.

Cei care au jucat rolul ispitelor vor decide dacă își doresc să încheie jocul într-o relație cu unul dintre partenerii din cuplu.

CEO-ul Antena Group, Mihai Ioniță, a afirmat că „Insula Iubirii” a devenit un fenomen care a depășit de mult „graniţele televiziunii”. El a arătat că acest lucru este confirmat de cifrele din mediul online, de campaniile inspirate din elementele specifice ale emisiunii și de interesul oamenilor care au participat la discuții despre acest sezon.

„Tocmai din acest motiv, ne-am dorit să le oferim o nouă surpriză”.

„Jocul este disponibil la orice moment al zilei, prin care fanii formatului să se poată bucura de toate trăirile şi deciziile luate de concurenţi. Abia aşteptăm să vedem feedback-ul utilizatorilor”, a mai spus acesta.

Emisiunea prezentată de Radu Vâlcan este difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

„Insula Iubirii”, unde cuplurile își testează loialitatea pe o insulă exotică din Thailanda, a început pe 21 iunie și a ajuns la sezonul nouă.