Sfârșitul Waze pe anumite telefoane Android. Lista completă a dispozitivelor afectate

Aplicația Waze va fi separată de Google Maps și va include noi funcții și îmbunătățiri. Totuși, noile versiuni cresc cerințele tehnice, iar telefoanele cu Android mai vechi nu vor mai suporta acest format. În consecință, Waze nu va mai fi compatibilă cu anumite modele , iar utilizatorii acestora vor pierde treptat accesul la actualizări.

În ultima perioadă, tot mai mulți utilizatori Android au început să primească notificări în care sunt avertizați că Waze nu va mai fi compatibilă cu versiunile mai vechi ale sistemului de operare.

Pe Reddit, un șofer a relatat că unitatea sa de navigație „after market”, bazată pe Android 9 Pie, a afișat mesajul că nu va mai primi actualizări. Potrivit publicațiilor PhoneArena, Android Authority și Android Headlines, versiunea beta a Waze solicită deja Android 10 ca cerință minimă.

Această modificare îi afectează pe utilizatorii de tablete vechi pentru navigație și pe cei care folosesc sisteme de infotainment auto cu Android integrat. De asemenea, vizați sub și utilizatorii care nu au primit actualizarea pe telefoane.

Aplicația va continua să funcționeze pe Android 8 Oreo și Android 9 Pie, însă doar cu funcțiile existente. Actualizările, corecțiile de erori și funcțiile noi nu vor mai fi disponibile, deși rapoartele comunității și informațiile de trafic vor rămâne accesibile temporar.

Pentru cei care nu pot sau nu doresc să treacă la un dispozitiv mai nou, Google Maps rămâne o alternativă funcțională, compatibilă cu Android începând cu versiunea 8 Oreo și actualizată constant.

Specialiștii din domeni afirmă că decizia Google urmează o tendință generală în industria tehnologică: limitarea suportului pentru platformele vechi pentru a îmbunătăți performanța, securitatea și integrarea noilor tehnologii. În cazul Waze, aceasta înseamnă că utilizatorii trebuie să folosească Android 10 sau o versiune superioară pentru a beneficia de ultimele funcții și a evita problemele de compatibilitate.