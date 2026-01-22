Australian Open 2026. Roger Federer renunță la posibilitatea de a-l antrena pe Carlos Alcaraz

Turneul Australian Open a ajuns joi în cea de-a cincea zi, iar competiția continuă fără mari răsturnări de situație. Favoriții principali ai turneului și-au menținut pozițiile, iar majoritatea jucătorilor importanți încă sunt în cursă. Novak Djokovic și Carlos Alcaraz au avansat în runda a treia, în timp ce Arina Sabalenka și-a confirmat forma excelentă, trecând mai departe fără a ceda vreun set până acum.

Fanii tenisului au primit o veste dezamăgitoare: Roger Federer a confirmat că nu va prelua rolul de antrenor al lui Carlos Alcaraz. Legenda elvețiană a explicat pentru TNT Sports că, în prezent, prioritățile sale se concentrează asupra familiei și vieții personale.

„Sunt afară, cu siguranță sunt afară. Poate aș putea să-i ofer câteva sfaturi ocazionale, dar toată lumea știe că sunt prea ocupat cu copiii mei și cu viața mea în acest moment”, a declarat Federer. El a adăugat că Alcaraz are talentul necesar pentru a câștiga un Grand Slam chiar și fără un antrenor, deși un mentor experimentat i-ar putea fi de folos.

Federer a comentat, de asemenea, despre situația actuală a lui Alcaraz cu Juan Carlos Ferrero, menționând că unele aspecte pot fi „puțin inconfortabile”, dar fac parte din viața unui profesionist.

În altă parte a tabloului, Jannik Sinner a obținut o victorie fără probleme în runda a doua, trecând în două seturi de adversarul său. Numărul unu mondial pare pregătit să atace al doilea titlu consecutiv la Australian Open, demonstrând consistență și formă solidă pe hardul australian.

Nick Kyrgios a fost din nou în centrul atenției la Australian Open, după ce și-a ieșit din fire în timpul meciului de dublu din primul tur, disputat alături de Thanasi Kokkinakis. Tenismenul australian, fost finalist la Wimbledon, a avut o reacție nervoasă, aruncându-și racheta pe teren și ridicând tonul la adresa arbitrului, gesturi care i-au adus un avertisment pentru limbaj obscen.

Momentele tensionate au apărut în actul secund, când Kyrgios a greșit o lovitură de rever într-un moment important, la scorul de 2-1 pentru el și Kokkinakis. Frustrarea acumulată a explodat imediat, racheta fiind aruncată pe suprafața de joc la doar câteva secunde după mingea trimisă în afara terenului.

În timp ce jucătorul se îndrepta spre fileu pentru a-și recupera echipamentul, camerele de televiziune au surprins un copil din tribune care ținea o pancartă cu mesajul: „Nick, îmi dai te rog o rachetă spartă? Ești idolul meu.” Gestul a stârnit reacții diverse în rândul publicului.

Atmosfera a devenit tot mai agitată pe parcurs, iar arbitrul a fost nevoit să intervină de mai multe ori pentru a cere liniște în tribune. Aceste apeluri nu au fost primite cu entuziasm, fiind întâmpinate de huiduieli din partea spectatorilor.

Novak Djokovic a explicat de ce refuză să se mulțumească doar cu prezența pe teren, chiar și la 38 de ani, întrebând retoric „care este rostul?” dacă nu continuă să caute perfecționarea. Liderul sârb consideră că dorința constantă de a evolua este cheia longevității sale la cel mai înalt nivel.

Calificat fără emoții în turul al treilea la Australian Open, Novak Djokovic a vorbit despre motivația care îl împinge să muncească intens și în extrasezon.

„Care ar fi sensul să concurezi dacă nu încerci sincer să fii mai bun decât în sezonul anterior? Aceasta este mentalitatea pe care încerc să o păstrez și care mi-a permis să joc la acest nivel la vârsta mea”, a declarat el.

Deținătorul a zece titluri la Melbourne a demonstrat din nou o formă excelentă pe teren. După un debut solid împotriva lui Pedro Martinez, sârbul l-a dominat clar pe italianul Francesco Maestrelli, impunându-se în minimum de seturi, 6-3, 6-2, 6-2, fără a ceda vreun set în primele două runde ale competiției.

Nick Kyrgios pare să fi început un nou capitol în viața personală. Tenismenul australian a fost surprins recent într-o companie feminină la un restaurant din Melbourne, imaginile stârnind rapid interesul presei mondene.

Potrivit publicației Daily Mail, sportivul ar fi fost foarte apropiat de Alexia Alessi, manager de marketing din Melbourne, cu care a petrecut o mare parte din seară. Cei doi au fost fotografiați schimbând priviri tandre și ținându-se de mână, semn că relația dintre ei ar putea depăși stadiul unei simple prietenii.

Mai târziu, Kyrgios a fost surprins plimbându-se pe străzile orașului alături de Alessi, moment în care și-a trecut brațul în jurul taliei acesteia, gest care a alimentat și mai mult speculațiile privind o posibilă relație.

Apariția vine la aproximativ zece luni după despărțirea jucătorului australian de fosta sa parteneră, Costeen Hatzi, marcând o posibilă schimbare importantă în viața personală a controversatului sportiv.

Naomi Osaka a oferit detalii despre ținuta spectaculoasă, inspirată de meduze, care a atras atenția la Australian Open. Sportiva a explicat că apariția nu a fost deloc una spontană, ci rezultatul unui proces îndelungat de pregătire.

Potrivit acesteia, realizarea outfitului a presupus luni întregi de planificare, de la conceperea designului până la verificarea funcționalității, inclusiv dacă ținuta permite deplasarea normală. Osaka a recunoscut că unul dintre cele mai stresante momente a fost legat de umbrela inclusă în concept, existând temeri că nu va încăpea în tunelul de acces către teren.

„Am atins discret câteva dintre scânduri, dar cred că, până la urmă, a funcționat”, a spus ea, zâmbind, mulțumită de rezultatul final al apariției care a devenit rapid virală.

Chiar dacă Alcaraz s-a impus fără mari dificultăți în fața lui Yannick Hanfmann, în turul al doilea, evoluția sa nu l-a convins pe deplin pe John McEnroe. Fostul mare campion american consideră că spaniolul mai are pași importanți de făcut pentru a ajunge la nivelul maxim al jocului său.

McEnroe a subliniat că Alcaraz a început meciul ezitant, oferindu-i adversarului șanse de a prelua controlul. Deși a câștigat primul set, americanul a sugerat că succesul a venit și cu o doză de noroc, jocul spaniolului nefiind la standardele obișnuite.

Pe parcurs, Alcaraz și-a reglat ritmul și a devenit mai sigur, însă McEnroe este de părere că prestația nu îi oferă motive reale de satisfacție. „Cu siguranță mai este loc de îmbunătățiri”, a concluzionat fostul lider mondial, avertizând că un astfel de nivel nu va fi suficient în fazele avansate ale turneului.