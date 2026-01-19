Rafael Nadal revine în prim-plan la Australian Open ca invitat special la Night of Legends

Rafael Nadal va reveni în atenția publicului de la Australian Open într-un moment special, diferit de competiția propriu-zisă. Marele campion spaniol a confirmat participarea la AO Night of Legends, un eveniment de gală dedicat marilor nume care au scris istorie pe terenurile de la Melbourne, informează atptour.com.

Night of Legends își propune să celebreze performanța, longevitatea și impactul sportivilor care au definit istoria tenisului, iar Rafael Nadal este, fără îndoială, una dintre figurile emblematice ale erei moderne. Participarea sa transformă evenimentul într-unul cu adevărat special, oferind publicului ocazia de a-l revedea pe Nadal într-o atmosferă de sărbătoare, emoție și respect pentru legendă.

Evenimentul special „Night of Legends”, este programat pe 1 februarie, chiar în ziua finalei masculine de la Australian Open. Fostul lider al clasamentului mondial va împărți scena cu Ashleigh Barty, ex-numărul 1 WTA, și cu Dylan Alcott, simbol al tenisului australian în scaun cu rotile.

Evenimentul se va desfășura în Kia Arena și promite o experiență completă pentru spectatori: sesiuni interactive dedicate fanilor, muzică live asigurată de un DJ și momente de dialog cu cele trei mari personalități ale sportului alb. De asemenea, participanții vor avea șansa de a câștiga premii atractive, printre care bilete la finala masculină și o ședință foto alături de Nadal, dublu câștigător al turneului de la Melbourne.

Retras din activitatea competițională în noiembrie 2024, Nadal rămâne una dintre figurile emblematice ale Australian Open. Spaniolul a cucerit trofeul în 2009 și 2022, de fiecare dată după finale-maraton de cinci seturi.

Cea din urmă victorie a intrat în istorie prin revenirea spectaculoasă reușită în fața lui Daniil Medvedev, după ce pierduse primele două seturi, într-un meci care a durat peste cinci ore. Cu 22 de titluri de Grand Slam în palmares, Nadal a înregistrat la Melbourne un bilanț impresionant de 77 de victorii și 16 înfrângeri.

La rândul său, Ashleigh Barty a marcat un moment istoric în 2022, devenind prima jucătoare australiană din ultimii 44 de ani care a câștigat titlul de simplu la Melbourne Park, performanță realizată cu puțin timp înainte de retragerea sa surprinzătoare.

Dylan Alcott completează trio-ul de legendă, fiind considerat unul dintre cei mai titrați sportivi din istoria tenisului în scaun cu rotile, cu numeroase trofee obținute atât la simplu, cât și la dublu.

Rafael Nadal este gata să revină în atenția publicului de la Australian Open, la doar câteva zile după apariția surpriză a marelui său rival, Roger Federer, pe terenurile de la Melbourne Park.

Elvețianul a fost prezent săptămâna trecută la ceremonia inaugurală a turneului, unde a jucat un meci demonstrativ de dublu pe Rod Laver Arena, alături de Ashleigh Barty, Andre Agassi, Lleyton Hewitt și Pat Rafter. A fost prima prezență a lui Federer la Australian Open după ediția din 2020, moment care a stârnit entuziasmul fanilor.

Acum, Nadal îi urmează exemplul, revenind la Melbourne după o pauză de trei ani. Ultima sa participare la Australian Open s-a încheiat prematur, în turul al doilea, meci în care a suferit o accidentare serioasă ce i-a afectat parcursul sportiv ulterior.

Dublul campion de la Melbourne va fi prezent la evenimentul special organizat în colaborare cu sponsorul său Kia. Pe scena Kia Arena, Nadal va fi însoțit de Ashleigh Barty și Dylan Alcott.

Potrivit organizatorilor, publicul va avea ocazia să asculte povești din culisele carierei lui Nadal și să retrăiască momentele definitorii ale parcursului său la Australian Open, un turneu care a jucat un rol esențial în construirea moștenirii sale sportive.

Ajuns la 39 de ani, Rafael Nadal continuă să rămână o prezență marcantă în lumea tenisului, chiar și după retragere. Recent, spaniolul a fost prezent la finala Next Gen ATP Finals de la Jeddah, unde a avut rolul de ambasador al tenisului saudit.

Tot anul trecut, Nadal a emoționat lumea sportului prin revenirea sa simbolică la Roland Garros, unde organizatorii i-au dedicat o ceremonie specială de rămas-bun, în semn de recunoaștere pentru cele 14 titluri istorice cucerite la French Open.

La acel moment festiv au fost prezenți și marii săi rivali, Roger Federer, Novak Djokovic și Andy Murray, un tablou care a subliniat impactul generației de aur a tenisului masculin.

Revenit la Australian Open alături de alte legende ale sportului, Federer a mărturisit publicului emoția reîntoarcerii: „Nu aș putea fi mai fericit. Să mă întorc la Melbourne alături de prieteni, legende și rivali... este de fiecare dată o senzație specială”.

Elvețianul a fost surprins ulterior și în tribune, stând alături de Rod Laver, la meciul de debut al liderului mondial Aryna Sabalenka, disputat duminică seara pe arena centrală, un nou moment simbolic pentru istoria turneului australian.